Спортиво Суарди — Химнасия Педернера Сан-Луис. Прогноз, ставки на матч (30.04.24)

30-го апреля в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Спортиво Суарди примет соперника по национальному первенству Химнасия Педернера Сан-Луис.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Спортиво Суарди и Химнасия Педернера Сан-Луис. Оно пройдет 30-го апреля, так что можно не сомневаться, что в 03:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Спортиво Суарди — Химнасия Педернера Сан-Луис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Спортиво Суарди возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Химнасия Педернера Сан-Луис. Данный поединок будет сыгран 30-го апреля, а по московскому времени его начало состоится в 03:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Химнасия Педернера Сан-Луис лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Спортиво Суарди

Сейчас баскетбольный клуб Спортиво Суарди снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Спортиво Суарди на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Спортиво Суарди проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Химнасия Педернера Сан-Луис

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Химнасия Педернера Сан-Луис потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Спортиво Суарди собираются 30-го апреля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Химнасия Педернера Сан-Луис. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 03:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Спортиво Суарди — Химнасия Педернера Сан-Луис. Прогноз, ставки на матч(30.04.24)

Спортиво Суарди

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Спортиво Суарди наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Спортиво Суарди сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Спортиво Суарди всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Спортиво Суарди бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Химнасия Педернера Сан-Луис

Два года назад баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Спортиво Суарди — Химнасия Педернера Сан-Луис Прогнозы от БК «БалтБет»

На 30-го апреля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Спортиво Суарди — Химнасия Педернера Сан-Луис, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Спортиво Суарди — Химнасия Педернера Сан-Луис: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Спортиво Суарди проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Спортиво Суарди позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Спортиво Суарди играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Спортиво Суарди сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Химнасия Педернера Сан-Луис не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Спортиво Суарди — Химнасия Педернера Сан-Луис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Спортиво Суарди был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Спортиво Суарди вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Спортиво Суарди практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Химнасия Педернера Сан-Луис не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Химнасия Педернера Сан-Луис очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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