Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман: команды сделают акцент на атаку

Прогноз и ставка на матч Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман 02-го мая 2024 года

02-го мая 2024 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Ассуцьон Митре примет соперника по национальному первенству Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман.



02-го мая 2024 года состоится баскетбольный матч Ассуцьон Митре – Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 03:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Ассуцьон Митре уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Ассуцьон Митре намерены 02-го мая 2024 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 03:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Ассуцьон Митре

В этом сезоне баскетбольный клуб Ассуцьон Митре уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Ассуцьон Митре одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Ассуцьон Митре лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Ассуцьон Митре нет более травмированных игроков основы.



Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

Уже три недели баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Ассуцьон Митре» — «Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман, несмотря на то, что он должен пройти только 02-го мая 2024 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Ассуцьон Митре одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман 02-го мая 2024 года

Ассуцьон Митре

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Ассуцьон Митре начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман, который должен пройти 02-го мая 2024 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Ассуцьон Митре в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Ассуцьон Митре провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Ассуцьон Митре показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Ассуцьон Митре и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ассуцьон Митре — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Ассуцьон Митре является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Ассуцьон Митре проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Ассуцьон Митре нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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