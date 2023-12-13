«Петсукумвит Бой Бангна (Таи)» – «Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи)». 03.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Петсукумвит Бой Бангна (Таи) проведет 03-го мая 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:35 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 03-го мая 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Петсукумвит Бой Бангна (Таи) — Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 18:35, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Петсукумвит Бой Бангна (Таи) — Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи):

победа Петсукумвит Бой Бангна (Таи) – 0, ничья – 0, победа Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) – 0

Прогноз на матч Петсукумвит Бой Бангна (Таи) – Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го мая 2024 года :

Так как Петсукумвит Бой Бангна (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Петсукумвит Бой Бангна (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Петсукумвит Бой Бангна (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Петсукумвит Бой Бангна (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Петсукумвит Бой Бангна (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Петсукумвит Бой Бангна (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Петсукумвит Бой Бангна (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Петсукумвит Бой Бангна (Таи) может и не устоять на ногах.

Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Петсукумвит Бой Бангна (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Петсукумвит Бой Бангна (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Петсукумвит Бой Бангна (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Петсукумвит Бой Бангна (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Петсукумвит Бой Бангна (Таи) – Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) 03.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Петсукумвит Бой Бангна (Таи) и Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Петсукумвит Бой Бангна (Таи) и Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Петсукумвит Бой Бангна (Таи) и Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Петсукумвит Бой Бангна (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Петсукумвит Бой Бангна (Таи) — Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Петсукумвит Бой Бангна (Таи) — Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Петсукумвит Бой Бангна (Таи)

Петсукумвит Бой Бангна (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Петсукумвит Бой Бангна (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Петсукумвит Бой Бангна (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Петсукумвит Бой Бангна (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Петсукумвит Бой Бангна (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи)

На сегодняшний день Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Петсукумвит Бой Бангна (Таи) — Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го мая 2024 года

Никто не сомневается, что Петсукумвит Бой Бангна (Таи) намного сильнее, чем Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Петсукумвит Бой Бангна (Таи) будет намного сильнее, чем Дуангсомпонг Джитмуангнон (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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