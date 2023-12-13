«Смилла Сунделль (Шве)» – «Наталья Дьячкова (Рос)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Смилла Сунделль (Шве) — Наталья Дьячкова (Рос) на 04.05.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Смилла Сунделль (Шве) и Наталья Дьячкова (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

До 04.05.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Смилла Сунделль (Шве) — Наталья Дьячкова (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Смилла Сунделль (Шве) — Наталья Дьячкова (Рос):

победа Смилла Сунделль (Шве) – 0, ничья – 0, победа Наталья Дьячкова (Рос) – 0

Прогноз на матч Смилла Сунделль (Шве) – Наталья Дьячкова (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.05.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Смилла Сунделль (Шве) не очень выгодно, а вот Наталья Дьячкова (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Смилла Сунделль (Шве) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Смилла Сунделль (Шве) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Смилла Сунделль (Шве) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Смилла Сунделль (Шве) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Смилла Сунделль (Шве) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Смилла Сунделль (Шве) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Наталья Дьячкова (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Наталья Дьячкова (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Наталья Дьячкова (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Наталья Дьячкова (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Наталья Дьячкова (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Смилла Сунделль (Шве) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Смилла Сунделль (Шве) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Смилла Сунделль (Шве) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Смилла Сунделль (Шве) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Наталья Дьячкова (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Наталья Дьячкова (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Наталья Дьячкова (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Наталья Дьячкова (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Наталья Дьячкова (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Смилла Сунделль (Шве) – Наталья Дьячкова (Рос) 04.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Смилла Сунделль (Шве) и Наталья Дьячкова (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Смилла Сунделль (Шве) и Наталья Дьячкова (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Смилла Сунделль (Шве) и Наталья Дьячкова (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Смилла Сунделль (Шве) выиграет бой.

На чемпионский бой Смилла Сунделль (Шве) — Наталья Дьячкова (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Наталья Дьячкова (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Смилла Сунделль (Шве)

Свою самую выдающуюся победу Смилла Сунделль (Шве) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Смилла Сунделль (Шве) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Смилла Сунделль (Шве) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Смилла Сунделль (Шве) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Смилла Сунделль (Шве) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Наталья Дьячкова (Рос)

На данный момент Наталья Дьячкова (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Наталья Дьячкова (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Наталья Дьячкова (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Наталья Дьячкова (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Наталья Дьячкова (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Смилла Сунделль (Шве) — Наталья Дьячкова (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.05.2024

На титульный бой Смилла Сунделль (Шве) — Наталья Дьячкова (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Смилла Сунделль (Шве) и Наталья Дьячкова (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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