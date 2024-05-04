«Тихиро Савада (Япо)» – «Ноэль Гранжан (Таи)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04-го мая 2024 года состоится интересный поединок Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи) пройдет 04-го мая 2024 года, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тихиро Савада (Япо) имеет две победы нокаутом, а Ноэль Гранжан (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи):

победа Тихиро Савада (Япо) – 0, ничья – 0, победа Ноэль Гранжан (Таи) – 0

Прогноз на матч Тихиро Савада (Япо) – Ноэль Гранжан (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го мая 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тихиро Савада (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тихиро Савада (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тихиро Савада (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тихиро Савада (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тихиро Савада (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тихиро Савада (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Ноэль Гранжан (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ноэль Гранжан (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ноэль Гранжан (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ноэль Гранжан (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ноэль Гранжан (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Тихиро Савада (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тихиро Савада (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тихиро Савада (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тихиро Савада (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тихиро Савада (Япо) валится с ног. К тому же, Тихиро Савада (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тихиро Савада (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Ноэль Гранжан (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ноэль Гранжан (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ноэль Гранжан (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ноэль Гранжан (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ноэль Гранжан (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ноэль Гранжан (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Тихиро Савада (Япо) – Ноэль Гранжан (Таи) 04.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тихиро Савада (Япо) и Ноэль Гранжан (Таи), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тихиро Савада (Япо) и Ноэль Гранжан (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тихиро Савада (Япо) и Ноэль Гранжан (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тихиро Савада (Япо) и Ноэль Гранжан (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тихиро Савада (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Ноэль Гранжан (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Тихиро Савада (Япо).

Титульный бой Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ноэль Гранжан (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тихиро Савада (Япо)

Как бы Тихиро Савада (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Тихиро Савада (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Тихиро Савада (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Тихиро Савада (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Тихиро Савада (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Ноэль Гранжан (Таи)

Ноэль Гранжан (Таи) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Ноэль Гранжан (Таи) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Ноэль Гранжан (Таи) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Ноэль Гранжан (Таи) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Ноэль Гранжан (Таи) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го мая 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Тихиро Савада (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тихиро Савада (Япо) — Ноэль Гранжан (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тихиро Савада (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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