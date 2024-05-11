«ДеВитт Диксон (США)» – «Арт Паркер (США)». 11.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула ДеВитт Диксон (США) проведет 11.05.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Арт Паркер (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:02 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 11.05.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок ДеВитт Диксон (США) — Арт Паркер (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:02 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ДеВитт Диксон (США) — Арт Паркер (США):

победа ДеВитт Диксон (США) – 0, ничья – 0, победа Арт Паркер (США) – 0

Прогноз на матч ДеВитт Диксон (США) – Арт Паркер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.05.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если ДеВитт Диксон (США) станет победителем боя. Если выиграет Арт Паркер (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

ДеВитт Диксон (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли ДеВитт Диксон (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры ДеВитт Диксон (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад ДеВитт Диксон (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. ДеВитт Диксон (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. ДеВитт Диксон (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что ДеВитт Диксон (США) может и не устоять на ногах.

Арт Паркер (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Арт Паркер (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Арт Паркер (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Арт Паркер (США) должен быть в хорошей физической форме. Арт Паркер (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет ДеВитт Диксон (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. ДеВитт Диксон (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. ДеВитт Диксон (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой ДеВитт Диксон (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что ДеВитт Диксон (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент ДеВитт Диксон (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Арт Паркер (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Арт Паркер (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Арт Паркер (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Арт Паркер (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Арт Паркер (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Арт Паркер (США) должен задуматься о своей обороне.

ДеВитт Диксон (США) – Арт Паркер (США) 11.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как ДеВитт Диксон (США) и Арт Паркер (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут ДеВитт Диксон (США) и Арт Паркер (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут ДеВитт Диксон (США) и Арт Паркер (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. ДеВитт Диксон (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Арт Паркер (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой ДеВитт Диксон (США) — Арт Паркер (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Арт Паркер (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой ДеВитт Диксон (США) — Арт Паркер (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Арт Паркер (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

ДеВитт Диксон (США)

Как бы ДеВитт Диксон (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере ДеВитт Диксон (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь ДеВитт Диксон (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. ДеВитт Диксон (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках ДеВитт Диксон (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Арт Паркер (США)

Последний раз Арт Паркер (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Арт Паркер (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Арт Паркер (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Арт Паркер (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Арт Паркер (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Арт Паркер (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

ДеВитт Диксон (США) — Арт Паркер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.05.2024

В этом поединке ДеВитт Диксон (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Арт Паркер (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою ДеВитт Диксон (США) будет намного сильнее, чем Арт Паркер (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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