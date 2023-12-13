«Льюис Эдмондсон (Вел)» – «Джоэл Макинтайр (Вел)». 11.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11 мая состоится интересный поединок Льюис Эдмондсон (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Льюис Эдмондсон (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11 мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джоэл Макинтайр (Вел), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Льюис Эдмондсон (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел):

победа Льюис Эдмондсон (Вел) – 0, ничья – 0, победа Джоэл Макинтайр (Вел) – 0

Прогноз на матч Льюис Эдмондсон (Вел) – Джоэл Макинтайр (Вел) Бои, титульный бой, 11 мая :

Букмекерские конторы на бой Льюис Эдмондсон (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Льюис Эдмондсон (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Льюис Эдмондсон (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Льюис Эдмондсон (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Льюис Эдмондсон (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Льюис Эдмондсон (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Льюис Эдмондсон (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Льюис Эдмондсон (Вел) может и не устоять на ногах.

Джоэл Макинтайр (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джоэл Макинтайр (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джоэл Макинтайр (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джоэл Макинтайр (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Джоэл Макинтайр (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Льюис Эдмондсон (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Льюис Эдмондсон (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Льюис Эдмондсон (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Льюис Эдмондсон (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Джоэл Макинтайр (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джоэл Макинтайр (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джоэл Макинтайр (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джоэл Макинтайр (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джоэл Макинтайр (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джоэл Макинтайр (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джоэл Макинтайр (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Льюис Эдмондсон (Вел) – Джоэл Макинтайр (Вел) 11.05.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Льюис Эдмондсон (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Льюис Эдмондсон (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Льюис Эдмондсон (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Льюис Эдмондсон (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джоэл Макинтайр (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Льюис Эдмондсон (Вел) легко справится с таким соперником, как Джоэл Макинтайр (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Льюис Эдмондсон (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джоэл Макинтайр (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Льюис Эдмондсон (Вел)

Как бы Льюис Эдмондсон (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Льюис Эдмондсон (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Льюис Эдмондсон (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Льюис Эдмондсон (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Льюис Эдмондсон (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Джоэл Макинтайр (Вел)

Прошлый бой Джоэл Макинтайр (Вел) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джоэл Макинтайр (Вел) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джоэл Макинтайр (Вел) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джоэл Макинтайр (Вел) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Льюис Эдмондсон (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 11 мая

На титульный бой Льюис Эдмондсон (Вел) — Джоэл Макинтайр (Вел) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Льюис Эдмондсон (Вел) и Джоэл Макинтайр (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Льюис Эдмондсон (Вел) выиграет бой.

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