«Адриан Бартосиньски (Пол)» – «Игорь Михалишин (Пол)». 12.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12-го мая должен состояться бой Адриан Бартосиньски (Пол) — Игорь Михалишин (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Адриан Бартосиньски (Пол) и Игорь Михалишин (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 12-го мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Адриан Бартосиньски (Пол) — Игорь Михалишин (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 00:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адриан Бартосиньски (Пол) — Игорь Михалишин (Пол):

победа Адриан Бартосиньски (Пол) – 1.225, ничья – 60, победа Игорь Михалишин (Пол) – 4.475

Прогноз на матч Адриан Бартосиньски (Пол) – Игорь Михалишин (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го мая :

Так как Адриан Бартосиньски (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.225. В то же время Игорь Михалишин (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 4.475.

История личных встреч

В профессиональной карьере Адриан Бартосиньски (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Адриан Бартосиньски (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Адриан Бартосиньски (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Адриан Бартосиньски (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Адриан Бартосиньски (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Адриан Бартосиньски (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Игорь Михалишин (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Игорь Михалишин (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Игорь Михалишин (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Игорь Михалишин (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Игорь Михалишин (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Адриан Бартосиньски (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Адриан Бартосиньски (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Адриан Бартосиньски (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Адриан Бартосиньски (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Адриан Бартосиньски (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Игорь Михалишин (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Игорь Михалишин (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Игорь Михалишин (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Игорь Михалишин (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Игорь Михалишин (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Игорь Михалишин (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Адриан Бартосиньски (Пол) – Игорь Михалишин (Пол) 12.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Адриан Бартосиньски (Пол) и Игорь Михалишин (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Адриан Бартосиньски (Пол) и Игорь Михалишин (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Адриан Бартосиньски (Пол) и Игорь Михалишин (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Адриан Бартосиньски (Пол) и Игорь Михалишин (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Адриан Бартосиньски (Пол) и Игорь Михалишин (Пол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Адриан Бартосиньски (Пол) — Игорь Михалишин (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Игорь Михалишин (Пол).

Адриан Бартосиньски (Пол)

В своей профессиональной карьере Адриан Бартосиньски (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Адриан Бартосиньски (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Адриан Бартосиньски (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Адриан Бартосиньски (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Адриан Бартосиньски (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Игорь Михалишин (Пол)

Никаких высот Игорь Михалишин (Пол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Игорь Михалишин (Пол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Игорь Михалишин (Пол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Игорь Михалишин (Пол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Адриан Бартосиньски (Пол) — Игорь Михалишин (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го мая

Несмотря на то, что Адриан Бартосиньски (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Игорь Михалишин (Пол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Адриан Бартосиньски (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Игорь Михалишин (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Адриан Бартосиньски (Пол).

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