«Рэнди Леон Лоайза (Мек)» – «Мисаэль Кабрера Уриас (Мек)». 12.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рэнди Леон Лоайза (Мек) проведет 12-го мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мисаэль Кабрера Уриас (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 03:00 по московскому времени Рэнди Леон Лоайза (Мек) и Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 12-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рэнди Леон Лоайза (Мек) и Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рэнди Леон Лоайза (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэнди Леон Лоайза (Мек) — Мисаэль Кабрера Уриас (Мек):

победа Рэнди Леон Лоайза (Мек) – 0, ничья – 0, победа Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) – 0

Прогноз на матч Рэнди Леон Лоайза (Мек) – Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) Бои, титульный бой, 12-го мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рэнди Леон Лоайза (Мек) не очень выгодно, а вот Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Рэнди Леон Лоайза (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рэнди Леон Лоайза (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рэнди Леон Лоайза (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рэнди Леон Лоайза (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Рэнди Леон Лоайза (Мек) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рэнди Леон Лоайза (Мек) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рэнди Леон Лоайза (Мек) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рэнди Леон Лоайза (Мек) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рэнди Леон Лоайза (Мек) валится с ног. К тому же, Рэнди Леон Лоайза (Мек) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рэнди Леон Лоайза (Мек) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мисаэль Кабрера Уриас (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рэнди Леон Лоайза (Мек) – Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) 12.05.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рэнди Леон Лоайза (Мек) и Мисаэль Кабрера Уриас (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Рэнди Леон Лоайза (Мек) и Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рэнди Леон Лоайза (Мек) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рэнди Леон Лоайза (Мек) легко справится с таким соперником, как Мисаэль Кабрера Уриас (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Рэнди Леон Лоайза (Мек) — Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мисаэль Кабрера Уриас (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Рэнди Леон Лоайза (Мек)

Рэнди Леон Лоайза (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Рэнди Леон Лоайза (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Рэнди Леон Лоайза (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Рэнди Леон Лоайза (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Рэнди Леон Лоайза (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Мисаэль Кабрера Уриас (Мек)

Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Рэнди Леон Лоайза (Мек) — Мисаэль Кабрера Уриас (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го мая

Спортивные эксперты считают, что Рэнди Леон Лоайза (Мек) сейчас намного сильнее, чем Мисаэль Кабрера Уриас (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Рэнди Леон Лоайза (Мек) и Мисаэль Кабрера Уриас (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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