Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.05.24)

Прогноз и ставка на матч Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон 13-го мая

13-го мая в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Остионерос де Гуэймас примет соперника по национальному первенству Альконес де Сьюдад-Обрегон.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Остионерос де Гуэймас – Альконес де Сьюдад-Обрегон, запланированный на 13-го мая. Баскетболисты появятся на площадке в 05:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Альконес де Сьюдад-Обрегон. Данный поединок будет сыгран 13-го мая, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Остионерос де Гуэймас

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Остионерос де Гуэймас уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Остионерос де Гуэймас подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Остионерос де Гуэймас старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Альконес де Сьюдад-Обрегон

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Альконес де Сьюдад-Обрегон на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон, который организаторы собираются провести 13-го мая. По московскому времени начало данной игры будет в 05:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас.



Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.05.24)

Остионерос де Гуэймас

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Остионерос де Гуэймас сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Остионерос де Гуэймас бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Альконес де Сьюдад-Обрегон

В прошлом месяце баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон, который должен пройти 13-го мая в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Остионерос де Гуэймас хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Остионерос де Гуэймас — Альконес де Сьюдад-Обрегон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Остионерос де Гуэймас вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Остионерос де Гуэймас практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Альконес де Сьюдад-Обрегон сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Альконес де Сьюдад-Обрегон идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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