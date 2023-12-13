Тиаго Агустин Тиранте — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (15.05.24)

15-го мая 2024 года в 18:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Тиаго Агустин Тиранте , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.



В 18:50 по Москве Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 15-го мая 2024 года. Единственный раз Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Тиаго Агустин Тиранте сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиаго Агустин Тиранте — Фелипе Мелихени Родригес Альвес:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Тиаго Агустин Тиранте — Фелипе Мелихени Родригес Альвес, которая пройдет 15-го мая 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 18:50 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Тиаго Агустин Тиранте

В большинстве своих выигранных поединков Тиаго Агустин Тиранте берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Тиаго Агустин Тиранте с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Тиаго Агустин Тиранте сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Тиаго Агустин Тиранте также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес

На этом турнире Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Фелипе Мелихени Родригес Альвес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Фелипе Мелихени Родригес Альвес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Фелипе Мелихени Родригес Альвес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Фелипе Мелихени Родригес Альвес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Тиаго Агустин Тиранте» — «Фелипе Мелихени Родригес Альвес»: прогноз автора

Длительное время Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Тиаго Агустин Тиранте — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.05.24)

Тиаго Агустин Тиранте

Тиаго Агустин Тиранте не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Тиаго Агустин Тиранте любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Тиаго Агустин Тиранте умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Тиаго Агустин Тиранте не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Тиаго Агустин Тиранте умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Выступать в зале Фелипе Мелихени Родригес Альвес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Фелипе Мелихени Родригес Альвес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Фелипе Мелихени Родригес Альвес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Фелипе Мелихени Родригес Альвес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Фелипе Мелихени Родригес Альвес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Тиаго Агустин Тиранте — Фелипе Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Тиаго Агустин Тиранте — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тиаго Агустин Тиранте имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Фелипе Мелихени Родригес Альвес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тиаго Агустин Тиранте превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тиаго Агустин Тиранте гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тиаго Агустин Тиранте — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тиаго Агустин Тиранте и Фелипе Мелихени Родригес Альвес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тиаго Агустин Тиранте, и Фелипе Мелихени Родригес Альвес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-808136-rohos-de-aguila-de-verakrus-guerreros-de-oaksaka-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-meksiki-16-05/