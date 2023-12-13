«Шарапудин Зияудинов (Рос)» – «Мариано Джонс (США)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17.05.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шарапудин Зияудинов (Рос) — Мариано Джонс (США). На ринге его участники появятся в 17:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шарапудин Зияудинов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Шарапудин Зияудинов (Рос) — Мариано Джонс (США) пройдет 17.05.2024, и можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Шарапудин Зияудинов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Мариано Джонс (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шарапудин Зияудинов (Рос) — Мариано Джонс (США):

победа Шарапудин Зияудинов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Мариано Джонс (США) – 0

Прогноз на матч Шарапудин Зияудинов (Рос) – Мариано Джонс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.05.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Шарапудин Зияудинов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мариано Джонс (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шарапудин Зияудинов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шарапудин Зияудинов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шарапудин Зияудинов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шарапудин Зияудинов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шарапудин Зияудинов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шарапудин Зияудинов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Мариано Джонс (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мариано Джонс (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мариано Джонс (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мариано Джонс (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мариано Джонс (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Шарапудин Зияудинов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шарапудин Зияудинов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шарапудин Зияудинов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шарапудин Зияудинов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шарапудин Зияудинов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шарапудин Зияудинов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Мариано Джонс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мариано Джонс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мариано Джонс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мариано Джонс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мариано Джонс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мариано Джонс (США) должен задуматься о своей обороне.

Шарапудин Зияудинов (Рос) – Мариано Джонс (США) 17.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Шарапудин Зияудинов (Рос) и Мариано Джонс (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шарапудин Зияудинов (Рос) и Мариано Джонс (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Шарапудин Зияудинов (Рос) и Мариано Джонс (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Шарапудин Зияудинов (Рос) и Мариано Джонс (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Шарапудин Зияудинов (Рос) и Мариано Джонс (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шарапудин Зияудинов (Рос) будет намного сильнее, чем Мариано Джонс (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Шарапудин Зияудинов (Рос) — Мариано Джонс (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мариано Джонс (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шарапудин Зияудинов (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Шарапудин Зияудинов (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Шарапудин Зияудинов (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Шарапудин Зияудинов (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Шарапудин Зияудинов (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Мариано Джонс (США)

Прошлый бой Мариано Джонс (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Мариано Джонс (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Мариано Джонс (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Мариано Джонс (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Шарапудин Зияудинов (Рос) — Мариано Джонс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.05.2024

В этом поединке Шарапудин Зияудинов (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Мариано Джонс (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Шарапудин Зияудинов (Рос) и Мариано Джонс (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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