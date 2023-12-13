«Доминик Мрозовский (Пол)» – «Рафал Собонкевич (Пол)». 18.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18.05.2024 должен состояться бой Доминик Мрозовский (Пол) — Рафал Собонкевич (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Доминик Мрозовский (Пол) и Рафал Собонкевич (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 18.05.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Доминик Мрозовский (Пол) — Рафал Собонкевич (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Доминик Мрозовский (Пол) — Рафал Собонкевич (Пол):

победа Доминик Мрозовский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Рафал Собонкевич (Пол) – 0

Прогноз на матч Доминик Мрозовский (Пол) – Рафал Собонкевич (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.05.2024 :

Так как Доминик Мрозовский (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Рафал Собонкевич (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Доминик Мрозовский (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Доминик Мрозовский (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Доминик Мрозовский (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Доминик Мрозовский (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Доминик Мрозовский (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Рафал Собонкевич (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рафал Собонкевич (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рафал Собонкевич (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рафал Собонкевич (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Рафал Собонкевич (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Доминик Мрозовский (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Доминик Мрозовский (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Доминик Мрозовский (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Доминик Мрозовский (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Доминик Мрозовский (Пол) валится с ног. К тому же, Доминик Мрозовский (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Доминик Мрозовский (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Рафал Собонкевич (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рафал Собонкевич (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рафал Собонкевич (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рафал Собонкевич (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Доминик Мрозовский (Пол) – Рафал Собонкевич (Пол) 18.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Доминик Мрозовский (Пол) и Рафал Собонкевич (Пол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Доминик Мрозовский (Пол) и Рафал Собонкевич (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Доминик Мрозовский (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рафал Собонкевич (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Доминик Мрозовский (Пол) и Рафал Собонкевич (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Доминик Мрозовский (Пол) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Доминик Мрозовский (Пол) в данный момент сильнее, нежели Рафал Собонкевич (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Доминик Мрозовский (Пол)

В своей профессиональной карьере Доминик Мрозовский (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Доминик Мрозовский (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Доминик Мрозовский (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Доминик Мрозовский (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Доминик Мрозовский (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рафал Собонкевич (Пол)

Последний раз Рафал Собонкевич (Пол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рафал Собонкевич (Пол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рафал Собонкевич (Пол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рафал Собонкевич (Пол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рафал Собонкевич (Пол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рафал Собонкевич (Пол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Доминик Мрозовский (Пол) — Рафал Собонкевич (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.05.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Доминик Мрозовский (Пол) — Рафал Собонкевич (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Доминик Мрозовский (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Доминик Мрозовский (Пол) — Рафал Собонкевич (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Доминик Мрозовский (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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