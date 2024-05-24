«Алексей Папин (Рос)» – «Исаак Чилемба (Мви)». 24.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24 мая должен состояться бой Алексей Папин (Рос) — Исаак Чилемба (Мви), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Алексей Папин (Рос) и Исаак Чилемба (Мви) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 24 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Алексей Папин (Рос) — Исаак Чилемба (Мви). По Москве начало данного поединка будет в 23:50, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексей Папин (Рос) — Исаак Чилемба (Мви):

победа Алексей Папин (Рос) – 1.08, ничья – 21, победа Исаак Чилемба (Мви) – 9.85

Прогноз на матч Алексей Папин (Рос) – Исаак Чилемба (Мви) Бои, титульный бой, 24 мая :

Ставки по коэффициенту 1.08 окажутся выигрышными, если Алексей Папин (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Исаак Чилемба (Мви), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 9.85.

История личных встреч

На данный момент Алексей Папин (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Алексей Папин (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Алексей Папин (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Алексей Папин (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Исаак Чилемба (Мви) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Исаак Чилемба (Мви) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Исаак Чилемба (Мви) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Исаак Чилемба (Мви) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Исаак Чилемба (Мви) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Алексей Папин (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Алексей Папин (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Алексей Папин (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Алексей Папин (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Алексей Папин (Рос) валится с ног. К тому же, Алексей Папин (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Алексей Папин (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Исаак Чилемба (Мви) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исаак Чилемба (Мви) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исаак Чилемба (Мви) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исаак Чилемба (Мви) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исаак Чилемба (Мви) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исаак Чилемба (Мви) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исаак Чилемба (Мви) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Алексей Папин (Рос) – Исаак Чилемба (Мви) 24.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Алексей Папин (Рос) и Исаак Чилемба (Мви), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Алексей Папин (Рос) и Исаак Чилемба (Мви). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Алексей Папин (Рос) и Исаак Чилемба (Мви) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Алексей Папин (Рос) и Исаак Чилемба (Мви) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Алексей Папин (Рос) будет намного сильнее, чем Исаак Чилемба (Мви), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Алексей Папин (Рос) — Исаак Чилемба (Мви) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Исаак Чилемба (Мви) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Алексей Папин (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Алексей Папин (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Алексей Папин (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Алексей Папин (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Алексей Папин (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Исаак Чилемба (Мви)

В данный момент Исаак Чилемба (Мви) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Исаак Чилемба (Мви) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Исаак Чилемба (Мви) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Исаак Чилемба (Мви) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Алексей Папин (Рос) — Исаак Чилемба (Мви). Прогноз и ставки на матч. Бои 24 мая

Никто не сомневается, что Алексей Папин (Рос) намного сильнее, чем Исаак Чилемба (Мви), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Алексей Папин (Рос) легко справится с таким соперником, как Исаак Чилемба (Мви). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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