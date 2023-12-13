«Бидзина Онопришвили (Гру)» – «Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги)». 25.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бидзина Онопришвили (Гру) проведет 25.05.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 25.05.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Бидзина Онопришвили (Гру) — Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги). Это будет продолжаться вплоть до 19:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бидзина Онопришвили (Гру) — Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги):

победа Бидзина Онопришвили (Гру) – 0, ничья – 0, победа Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) – 0

Прогноз на матч Бидзина Онопришвили (Гру) – Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25.05.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Бидзина Онопришвили (Гру) не очень выгодно, а вот Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Бидзина Онопришвили (Гру) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бидзина Онопришвили (Гру) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бидзина Онопришвили (Гру) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бидзина Онопришвили (Гру) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бидзина Онопришвили (Гру) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бидзина Онопришвили (Гру) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бидзина Онопришвили (Гру) может и не устоять на ногах.

Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Бидзина Онопришвили (Гру) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Бидзина Онопришвили (Гру) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Бидзина Онопришвили (Гру) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Бидзина Онопришвили (Гру) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Бидзина Онопришвили (Гру) валится с ног. К тому же, Бидзина Онопришвили (Гру) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Бидзина Онопришвили (Гру) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Бидзина Онопришвили (Гру) – Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) 25.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Бидзина Онопришвили (Гру) и Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бидзина Онопришвили (Гру) и Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Бидзина Онопришвили (Гру) и Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Бидзина Онопришвили (Гру) и Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Бидзина Онопришвили (Гру) — Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Бидзина Онопришвили (Гру)

Бидзина Онопришвили (Гру) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Бидзина Онопришвили (Гру) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Бидзина Онопришвили (Гру) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Бидзина Онопришвили (Гру) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Бидзина Онопришвили (Гру) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги)

Уже несколько лет Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Бидзина Онопришвили (Гру) — Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25.05.2024

На титульный бой Бидзина Онопришвили (Гру) — Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Бидзина Онопришвили (Гру) и Махмуд Ибрагим Хасан Абдо (Еги), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Бидзина Онопришвили (Гру) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat2-947642-dakka-reyndzhers-zhen-shuddhapuskarini-dzhabo-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-futbol-24-05-24/

http://evolvegame.ru/cat3-813843-prognoz-na-match-oka-yenisei-ot-eksperta-24-05-24/