Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.05.24)

Прогноз и ставка на матч Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава 28.05.2024

28.05.2024 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Инуи/Сузуки , а противостоять в этом поединке будет Изомура/Хазава.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 28.05.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 08:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Инуи/Сузуки, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28.05.2024 встречаются Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава. Начало поединка запланировано на 08:00 по МСК. Инуи/Сузуки является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Инуи/Сузуки

В этом сезоне Инуи/Сузуки демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Инуи/Сузуки снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Инуи/Сузуки является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Инуи/Сузуки не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Инуи/Сузуки еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Изомура/Хазава

Изомура/Хазава имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Изомура/Хазава уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Изомура/Хазава умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Изомура/Хазава обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Изомура/Хазава проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава

Длительное время Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.05.24)

Инуи/Сузуки

Инуи/Сузуки не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Инуи/Сузуки любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Инуи/Сузуки умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Инуи/Сузуки не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Инуи/Сузуки умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Изомура/Хазава

На этом турнире Изомура/Хазава играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Изомура/Хазава какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Изомура/Хазава уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Изомура/Хазава много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Изомура/Хазава сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Изомура/Хазава не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Инуи/Сузуки сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Изомура/Хазава имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Инуи/Сузуки – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Инуи/Сузуки — Изомура/Хазава. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Инуи/Сузуки и Изомура/Хазава проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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