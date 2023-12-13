Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо. Прогноз, ставки на матч(28.05.24)

Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо (28.05.2024), ставки и коэффициенты

28.05.2024 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес примет соперника по национальному первенству Калоокан Батанг Канкалоо.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Замбоанга Мастерс Сардинес – Калоокан Батанг Канкалоо вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 15:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 28.05.2024 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Калоокан Батанг Канкалоо.



Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Калоокан Батанг Канкалоо. Данный поединок будет сыгран 28.05.2024, а по московскому времени его начало состоится в 15:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Калоокан Батанг Канкалоо лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Замбоанга Мастерс Сардинес

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Замбоанга Мастерс Сардинес занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Калоокан Батанг Канкалоо

На данный момент баскетбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Калоокан Батанг Канкалоо мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Калоокан Батанг Канкалоо не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Замбоанга Мастерс Сардинес» — «Калоокан Батанг Канкалоо»: прогноз автора

На 28.05.2024 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 15:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Калоокан Батанг Канкалоо удалось одержать победу у себя дома.



Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо. Прогноз, ставки на матч(28.05.24)

Замбоанга Мастерс Сардинес

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Замбоанга Мастерс Сардинес сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Замбоанга Мастерс Сардинес бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Калоокан Батанг Канкалоо

Два года назад баскетбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо Прогнозы от БК «БалтБет»

На 28.05.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 15:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Замбоанга Мастерс Сардинес еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Калоокан Батанг Канкалоо показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Замбоанга Мастерс Сардинес — Калоокан Батанг Канкалоо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Замбоанга Мастерс Сардинес совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Замбоанга Мастерс Сардинес выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Калоокан Батанг Канкалоо получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Калоокан Батанг Канкалоо сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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