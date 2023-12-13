Аббагнато/Риччи — Коллинс/Перес Гарсия. Прогноз, ставки на матч (29.05.24)

29.05.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аббагнато/Риччи , а противостоять в этом поединке будет Коллинс/Перес Гарсия.



Буквально несколько дней назад Аббагнато/Риччи и Коллинс/Перес Гарсия играли свои матчи, а теперь уже 29.05.2024 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Аббагнато/Риччи имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аббагнато/Риччи — Коллинс/Перес Гарсия:

В 16:00 по Москве Аббагнато/Риччи выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Коллинс/Перес Гарсия. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 29.05.2024. Аббагнато/Риччи не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Аббагнато/Риччи

На данный момент Аббагнато/Риччи является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Аббагнато/Риччи однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Аббагнато/Риччи демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Аббагнато/Риччи хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Аббагнато/Риччи часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Коллинс/Перес Гарсия

На этом турнире Коллинс/Перес Гарсия играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Коллинс/Перес Гарсия все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Коллинс/Перес Гарсия не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Коллинс/Перес Гарсия уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Коллинс/Перес Гарсия на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Коллинс/Перес Гарсия пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Аббагнато/Риччи — Коллинс/Перес Гарсия

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Аббагнато/Риччи — Коллинс/Перес Гарсия. Прогноз, ставки на матч(29.05.24)

Аббагнато/Риччи

Несмотря на внушительный возраст, Аббагнато/Риччи демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аббагнато/Риччи гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аббагнато/Риччи обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аббагнато/Риччи снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аббагнато/Риччи может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Коллинс/Перес Гарсия

Этот сезон Коллинс/Перес Гарсия проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Коллинс/Перес Гарсия снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Коллинс/Перес Гарсия слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Коллинс/Перес Гарсия допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Аббагнато/Риччи — Коллинс/Перес Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аббагнато/Риччи и Коллинс/Перес Гарсия, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аббагнато/Риччи и Коллинс/Перес Гарсия играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аббагнато/Риччи, и Коллинс/Перес Гарсия неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аббагнато/Риччи — Коллинс/Перес Гарсия: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аббагнато/Риччи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аббагнато/Риччи и Коллинс/Перес Гарсия отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Коллинс/Перес Гарсия в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аббагнато/Риччи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Коллинс/Перес Гарсия сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аббагнато/Риччи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аббагнато/Риччи — Коллинс/Перес Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аббагнато/Риччи и Коллинс/Перес Гарсия букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аббагнато/Риччи и Коллинс/Перес Гарсия проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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