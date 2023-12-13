Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (04.06.24)

04-го июня 2024 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Лайте/Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Корти/Рамирес.



Судья теннисного матча Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04-го июня 2024 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Лайте/Пусинелли Де Алмейда имеет четыре победы, то Корти/Рамирес может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес:

В 16:00 по Москве Лайте/Пусинелли Де Алмейда выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Корти/Рамирес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го июня 2024 года. Лайте/Пусинелли Де Алмейда не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Лайте/Пусинелли Де Алмейда

На данный момент Лайте/Пусинелли Де Алмейда является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Лайте/Пусинелли Де Алмейда однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Лайте/Пусинелли Де Алмейда демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Лайте/Пусинелли Де Алмейда хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Лайте/Пусинелли Де Алмейда часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Корти/Рамирес

Во взрослом туре Корти/Рамирес проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Корти/Рамирес пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Корти/Рамирес предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Корти/Рамирес еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.06.24)

Лайте/Пусинелли Де Алмейда

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лайте/Пусинелли Де Алмейда, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лайте/Пусинелли Де Алмейда уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лайте/Пусинелли Де Алмейда старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лайте/Пусинелли Де Алмейда, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лайте/Пусинелли Де Алмейда не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лайте/Пусинелли Де Алмейда все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лайте/Пусинелли Де Алмейда точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Корти/Рамирес

В этом сезоне Корти/Рамирес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Корти/Рамирес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Корти/Рамирес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Корти/Рамирес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Корти/Рамирес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Корти/Рамирес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Корти/Рамирес проводит второй или третий матч. А вот Лайте/Пусинелли Де Алмейда как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лайте/Пусинелли Де Алмейда, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лайте/Пусинелли Де Алмейда без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лайте/Пусинелли Де Алмейда вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лайте/Пусинелли Де Алмейда — Корти/Рамирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лайте/Пусинелли Де Алмейда и Корти/Рамирес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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