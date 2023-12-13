Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь. Прогноз, ставки на матч (04.06.24)

04 июня в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джузеппе Ла Вела , а противостоять в этом поединке будет Джан Матиас Ди Наталь.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04 июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Джузеппе Ла Вела, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь, которая пройдет 04 июня в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 19:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Джузеппе Ла Вела

В этом сезоне Джузеппе Ла Вела имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Джузеппе Ла Вела может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Джузеппе Ла Вела еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Джан Матиас Ди Наталь

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Джан Матиас Ди Наталь имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Джан Матиас Ди Наталь демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Джан Матиас Ди Наталь не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Джан Матиас Ди Наталь не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь 04 июня

Джузеппе Ла Вела

На этом турнире именно Джузеппе Ла Вела может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Джузеппе Ла Вела отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Джузеппе Ла Вела еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Джузеппе Ла Вела не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Джан Матиас Ди Наталь

Джан Матиас Ди Наталь лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джан Матиас Ди Наталь играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джан Матиас Ди Наталь начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джан Матиас Ди Наталь выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джан Матиас Ди Наталь сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джузеппе Ла Вела и Джан Матиас Ди Наталь, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джузеппе Ла Вела и Джан Матиас Ди Наталь играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джузеппе Ла Вела, и Джан Матиас Ди Наталь неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь: порядок побьёт класс

Джузеппе Ла Вела и Джан Матиас Ди Наталь которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джузеппе Ла Вела имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джан Матиас Ди Наталь хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джузеппе Ла Вела. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джан Матиас Ди Наталь умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джузеппе Ла Вела довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джан Матиас Ди Наталь вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джузеппе Ла Вела.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джузеппе Ла Вела — Джан Матиас Ди Наталь. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джузеппе Ла Вела и Джан Матиас Ди Наталь сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джузеппе Ла Вела, и Джан Матиас Ди Наталь будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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