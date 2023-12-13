«Теренс Балело (ЮАР)» – «Тумело Маньямала (ЮАР)». 06.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06-го июня состоится интересный поединок Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 06-го июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР). Это будет продолжаться вплоть до 05:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР):

победа Теренс Балело (ЮАР) – 2.098, ничья – 50, победа Тумело Маньямала (ЮАР) – 1.72

Прогноз на матч Теренс Балело (ЮАР) – Тумело Маньямала (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го июня :

По коэффициенту 2.098 ставить на то, что выиграет Теренс Балело (ЮАР) не очень выгодно, а вот Тумело Маньямала (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.72.

История личных встреч

Теренс Балело (ЮАР) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Теренс Балело (ЮАР) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Теренс Балело (ЮАР) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Теренс Балело (ЮАР) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Теренс Балело (ЮАР) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Теренс Балело (ЮАР) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Теренс Балело (ЮАР) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Тумело Маньямала (ЮАР) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тумело Маньямала (ЮАР) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тумело Маньямала (ЮАР) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тумело Маньямала (ЮАР) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тумело Маньямала (ЮАР) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Теренс Балело (ЮАР) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Теренс Балело (ЮАР) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Теренс Балело (ЮАР) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Теренс Балело (ЮАР) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Теренс Балело (ЮАР) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Тумело Маньямала (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тумело Маньямала (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тумело Маньямала (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тумело Маньямала (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тумело Маньямала (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тумело Маньямала (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тумело Маньямала (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Теренс Балело (ЮАР) – Тумело Маньямала (ЮАР) 06.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Теренс Балело (ЮАР) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Теренс Балело (ЮАР) в данный момент сильнее, нежели Тумело Маньямала (ЮАР), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Теренс Балело (ЮАР)

Свою самую выдающуюся победу Теренс Балело (ЮАР) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Теренс Балело (ЮАР) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Теренс Балело (ЮАР) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Теренс Балело (ЮАР) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Теренс Балело (ЮАР) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Тумело Маньямала (ЮАР)

Тумело Маньямала (ЮАР) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Тумело Маньямала (ЮАР) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Тумело Маньямала (ЮАР) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Тумело Маньямала (ЮАР) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Тумело Маньямала (ЮАР) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го июня

В этом поединке Теренс Балело (ЮАР) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тумело Маньямала (ЮАР), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Теренс Балело (ЮАР) будет намного сильнее, чем Тумело Маньямала (ЮАР), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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