Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу: ставим на двойные ошибки

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу (05.06.2024), ставки и коэффициенты

05.06.2024 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона , а противостоять в этом поединке будет Андрея Пришакариу.



Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Андрея Пришакариу 05.06.2024 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 11:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу:

Теннисный поединок Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу запланирован организаторами турнира на 05.06.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Андрея Пришакариу встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона имеет три победы при одном поражении.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Андрея Пришакариу

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Андрея Пришакариу имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Андрея Пришакариу демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Андрея Пришакариу не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Андрея Пришакариу не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Андрея Пришакариу. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Андрея Пришакариу продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу 05.06.2024

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Андрея Пришакариу

На этом турнире Андрея Пришакариу играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Андрея Пришакариу надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Андрея Пришакариу находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Андрея Пришакариу считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Андрея Пришакариу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Андрея Пришакариу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, и Андрея Пришакариу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу: ставим на двойные ошибки

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Андрея Пришакариу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Андрея Пришакариу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Андрея Пришакариу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Андрея Пришакариу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Андрея Пришакариу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Андрея Пришакариу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, и Андрея Пришакариу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-820228-prognozy-i-stavki-na-match-lihay-velli-ayronpigz-baffalo-bizons-05-06-24/