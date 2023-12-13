Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.06.24)

06-го июня в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леметр/Эрацо Гонсалес , а противостоять в этом поединке будет Баррера-Агирре/Фрейман.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06-го июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Леметр/Эрацо Гонсалес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман:

До 06-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Леметр/Эрацо Гонсалес и Баррера-Агирре/Фрейман не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:00 по МСК.

Леметр/Эрацо Гонсалес

Пока Леметр/Эрацо Гонсалес не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Леметр/Эрацо Гонсалес находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Леметр/Эрацо Гонсалес будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Леметр/Эрацо Гонсалес довольно неплохо играет на данном покрытии.



Баррера-Агирре/Фрейман

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Баррера-Агирре/Фрейман в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Баррера-Агирре/Фрейман уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Баррера-Агирре/Фрейман уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Баррера-Агирре/Фрейман обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Леметр/Эрацо Гонсалес и Баррера-Агирре/Фрейман являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.06.24)

Леметр/Эрацо Гонсалес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Леметр/Эрацо Гонсалес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Леметр/Эрацо Гонсалес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Леметр/Эрацо Гонсалес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Леметр/Эрацо Гонсалес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Леметр/Эрацо Гонсалес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Леметр/Эрацо Гонсалес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Баррера-Агирре/Фрейман

Этот сезон Баррера-Агирре/Фрейман проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Баррера-Агирре/Фрейман снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Баррера-Агирре/Фрейман слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Баррера-Агирре/Фрейман допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Леметр/Эрацо Гонсалес и Баррера-Агирре/Фрейман. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман: снова ждем результативной игры

Леметр/Эрацо Гонсалес и Баррера-Агирре/Фрейман которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Леметр/Эрацо Гонсалес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баррера-Агирре/Фрейман хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Леметр/Эрацо Гонсалес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баррера-Агирре/Фрейман умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Леметр/Эрацо Гонсалес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баррера-Агирре/Фрейман вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Леметр/Эрацо Гонсалес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леметр/Эрацо Гонсалес — Баррера-Агирре/Фрейман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Леметр/Эрацо Гонсалес и Баррера-Агирре/Фрейман букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Леметр/Эрацо Гонсалес и Баррера-Агирре/Фрейман проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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