«Родтанг Джитмуангнон (Таи)» – «Денис Пурич (БиГ)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08.06.2024 должен состояться бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Денис Пурич (БиГ), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Родтанг Джитмуангнон (Таи) и Денис Пурич (БиГ) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Родтанг Джитмуангнон (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08.06.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Денис Пурич (БиГ), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Денис Пурич (БиГ):

победа Родтанг Джитмуангнон (Таи) – 0, ничья – 0, победа Денис Пурич (БиГ) – 0

Прогноз на матч Родтанг Джитмуангнон (Таи) – Денис Пурич (БиГ) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.06.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Родтанг Джитмуангнон (Таи) не очень выгодно, а вот Денис Пурич (БиГ) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Родтанг Джитмуангнон (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Родтанг Джитмуангнон (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Родтанг Джитмуангнон (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Родтанг Джитмуангнон (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Денис Пурич (БиГ) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Денис Пурич (БиГ) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Денис Пурич (БиГ), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Денис Пурич (БиГ) должен быть в хорошей физической форме. Денис Пурич (БиГ) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Родтанг Джитмуангнон (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Родтанг Джитмуангнон (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Родтанг Джитмуангнон (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Родтанг Джитмуангнон (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Родтанг Джитмуангнон (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Родтанг Джитмуангнон (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Денис Пурич (БиГ) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Денис Пурич (БиГ) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Денис Пурич (БиГ) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Денис Пурич (БиГ) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Денис Пурич (БиГ) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Денис Пурич (БиГ) должен задуматься о своей обороне.

Родтанг Джитмуангнон (Таи) – Денис Пурич (БиГ) 08.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Родтанг Джитмуангнон (Таи) и Денис Пурич (БиГ) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Родтанг Джитмуангнон (Таи) и Денис Пурич (БиГ) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Родтанг Джитмуангнон (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Денис Пурич (БиГ) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Денис Пурич (БиГ) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Родтанг Джитмуангнон (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Денис Пурич (БиГ) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Денис Пурич (БиГ), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Родтанг Джитмуангнон (Таи)

Так как Родтанг Джитмуангнон (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Родтанг Джитмуангнон (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Родтанг Джитмуангнон (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Родтанг Джитмуангнон (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Денис Пурич (БиГ)

В данный момент Денис Пурич (БиГ) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Денис Пурич (БиГ) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Денис Пурич (БиГ) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Денис Пурич (БиГ) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Денис Пурич (БиГ). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.06.2024

В этом поединке Родтанг Джитмуангнон (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Денис Пурич (БиГ), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Денис Пурич (БиГ) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Родтанг Джитмуангнон (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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