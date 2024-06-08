«Дениз Замбоанга (Фил)» – «Ноэль Гранжан (Таи)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дениз Замбоанга (Фил) проведет 08-го июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ноэль Гранжан (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:35 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 08-го июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Дениз Замбоанга (Фил) — Ноэль Гранжан (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 04:35 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дениз Замбоанга (Фил) — Ноэль Гранжан (Таи):

победа Дениз Замбоанга (Фил) – 0, ничья – 0, победа Ноэль Гранжан (Таи) – 0

Прогноз на матч Дениз Замбоанга (Фил) – Ноэль Гранжан (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Дениз Замбоанга (Фил) станет победителем боя. Если выиграет Ноэль Гранжан (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дениз Замбоанга (Фил) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дениз Замбоанга (Фил) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дениз Замбоанга (Фил) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дениз Замбоанга (Фил) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дениз Замбоанга (Фил) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дениз Замбоанга (Фил) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Ноэль Гранжан (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Ноэль Гранжан (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Ноэль Гранжан (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Ноэль Гранжан (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Ноэль Гранжан (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Дениз Замбоанга (Фил) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Дениз Замбоанга (Фил) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Дениз Замбоанга (Фил) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Дениз Замбоанга (Фил) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Дениз Замбоанга (Фил) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Дениз Замбоанга (Фил) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Ноэль Гранжан (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ноэль Гранжан (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ноэль Гранжан (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ноэль Гранжан (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ноэль Гранжан (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дениз Замбоанга (Фил) – Ноэль Гранжан (Таи) 08.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Дениз Замбоанга (Фил) и Ноэль Гранжан (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дениз Замбоанга (Фил) и Ноэль Гранжан (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дениз Замбоанга (Фил) и Ноэль Гранжан (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дениз Замбоанга (Фил) и Ноэль Гранжан (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дениз Замбоанга (Фил) и Ноэль Гранжан (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Дениз Замбоанга (Фил) — Ноэль Гранжан (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Дениз Замбоанга (Фил) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дениз Замбоанга (Фил) и Ноэль Гранжан (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ноэль Гранжан (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дениз Замбоанга (Фил)

На самом деле Дениз Замбоанга (Фил) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Дениз Замбоанга (Фил) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Дениз Замбоанга (Фил) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Дениз Замбоанга (Фил) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Дениз Замбоанга (Фил) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Ноэль Гранжан (Таи)

Уже несколько лет Ноэль Гранжан (Таи) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Ноэль Гранжан (Таи) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Ноэль Гранжан (Таи) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Дениз Замбоанга (Фил) — Ноэль Гранжан (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июня

В этом поединке Дениз Замбоанга (Фил) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Ноэль Гранжан (Таи), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дениз Замбоанга (Фил) будет намного сильнее, чем Ноэль Гранжан (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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