«Тайлер Скотт (США)» – «Джои Харт (США)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Тайлер Скотт (США) — Джои Харт (США) на 08-го июня 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

В 05:00 по московскому времени Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го июня 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Тайлер Скотт (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайлер Скотт (США) — Джои Харт (США):

победа Тайлер Скотт (США) – 3.165, ничья – 55, победа Джои Харт (США) – 1.357

Прогноз на матч Тайлер Скотт (США) – Джои Харт (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июня 2024 года :

По коэффициенту 3.165 ставить на то, что выиграет Тайлер Скотт (США) не очень выгодно, а вот Джои Харт (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.357.

История личных встреч

На данный момент Тайлер Скотт (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Тайлер Скотт (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Тайлер Скотт (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Тайлер Скотт (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джои Харт (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джои Харт (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джои Харт (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джои Харт (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джои Харт (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Тайлер Скотт (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тайлер Скотт (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тайлер Скотт (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тайлер Скотт (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джои Харт (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джои Харт (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джои Харт (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джои Харт (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джои Харт (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Тайлер Скотт (США) – Джои Харт (США) 08.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Тайлер Скотт (США) и Джои Харт (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Тайлер Скотт (США) — Джои Харт (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джои Харт (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тайлер Скотт (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тайлер Скотт (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тайлер Скотт (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тайлер Скотт (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тайлер Скотт (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джои Харт (США)

На сегодняшний день Джои Харт (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джои Харт (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джои Харт (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джои Харт (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Тайлер Скотт (США) — Джои Харт (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июня 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Тайлер Скотт (США) сейчас намного сильнее, чем Джои Харт (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Тайлер Скотт (США) является очевидным фаворитом, ведь Джои Харт (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://evolvegame.ru/cat3-821678-sent-luis-kardinals-kolorado-rokiz-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-07-06-24/

http://rockaluga.ru/cat3-1087688-prognoz-na-match-nortkot-siti-23-preston-layons-23-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-07-06-24/