«Кеган Геннрих (США)» – «Ричи Льюис (США)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кеган Геннрих (США) проведет 08-го июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ричи Льюис (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кеган Геннрих (США) — Ричи Льюис (США) пройдет 08-го июня, и можно не сомневаться, что в 05:50 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кеган Геннрих (США) имеет две победы нокаутом, а Ричи Льюис (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кеган Геннрих (США) — Ричи Льюис (США):

победа Кеган Геннрих (США) – 2.178, ничья – 50, победа Ричи Льюис (США) – 1.694

Прогноз на матч Кеган Геннрих (США) – Ричи Льюис (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июня :

Так как Кеган Геннрих (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.178. В то же время Ричи Льюис (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.694.

История личных встреч

В свои 32 года Кеган Геннрих (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кеган Геннрих (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кеган Геннрих (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кеган Геннрих (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кеган Геннрих (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Ричи Льюис (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Ричи Льюис (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Ричи Льюис (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Ричи Льюис (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Ричи Льюис (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Кеган Геннрих (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кеган Геннрих (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кеган Геннрих (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кеган Геннрих (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Ричи Льюис (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ричи Льюис (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ричи Льюис (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ричи Льюис (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ричи Льюис (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Кеган Геннрих (США) – Ричи Льюис (США) 08.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Кеган Геннрих (США) и Ричи Льюис (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кеган Геннрих (США) и Ричи Льюис (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Кеган Геннрих (США) и Ричи Льюис (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кеган Геннрих (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ричи Льюис (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Кеган Геннрих (США) — Ричи Льюис (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кеган Геннрих (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кеган Геннрих (США) — Ричи Льюис (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ричи Льюис (США).

Кеган Геннрих (США)

Так как Кеган Геннрих (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Кеган Геннрих (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Кеган Геннрих (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Кеган Геннрих (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ричи Льюис (США)

В своей карьере Ричи Льюис (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ричи Льюис (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ричи Льюис (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ричи Льюис (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Кеган Геннрих (США) — Ричи Льюис (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июня

Вряд ли Кеган Геннрих (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ричи Льюис (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кеган Геннрих (США) — Ричи Льюис (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ричи Льюис (США) выиграет нокаутом.

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