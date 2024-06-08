«Эрик Тюдор (США)» – «Роддрикус Ливсей (США)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эрик Тюдор (США) — Роддрикус Ливсей (США) на 08-го июня 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эрик Тюдор (США) и Роддрикус Ливсей (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

До 08-го июня 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эрик Тюдор (США) — Роддрикус Ливсей (США). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Тюдор (США) — Роддрикус Ливсей (США):

победа Эрик Тюдор (США) – 1.012, ничья – 48, победа Роддрикус Ливсей (США) – 13.6

Прогноз на матч Эрик Тюдор (США) – Роддрикус Ливсей (США) Бои, титульный бой, 08-го июня 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Эрик Тюдор (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.012. А котировка на то, что Роддрикус Ливсей (США) будет сильнее повысилась до 13.6.

История личных встреч

На данный момент Эрик Тюдор (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эрик Тюдор (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эрик Тюдор (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эрик Тюдор (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Роддрикус Ливсей (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Роддрикус Ливсей (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Роддрикус Ливсей (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Роддрикус Ливсей (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Роддрикус Ливсей (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Эрик Тюдор (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эрик Тюдор (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эрик Тюдор (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эрик Тюдор (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эрик Тюдор (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Роддрикус Ливсей (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Роддрикус Ливсей (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Роддрикус Ливсей (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Роддрикус Ливсей (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Роддрикус Ливсей (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эрик Тюдор (США) – Роддрикус Ливсей (США) 08.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эрик Тюдор (США) и Роддрикус Ливсей (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эрик Тюдор (США) и Роддрикус Ливсей (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Эрик Тюдор (США) является очевидным фаворитом, ведь Роддрикус Ливсей (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эрик Тюдор (США) и Роддрикус Ливсей (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Роддрикус Ливсей (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эрик Тюдор (США)

Свою самую выдающуюся победу Эрик Тюдор (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эрик Тюдор (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эрик Тюдор (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эрик Тюдор (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эрик Тюдор (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Роддрикус Ливсей (США)

Сейчас Роддрикус Ливсей (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Роддрикус Ливсей (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Роддрикус Ливсей (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Роддрикус Ливсей (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Роддрикус Ливсей (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Эрик Тюдор (США) — Роддрикус Ливсей (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го июня 2024 года

В настоящее время Эрик Тюдор (США) и Роддрикус Ливсей (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эрик Тюдор (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эрик Тюдор (США) будет намного сильнее, чем Роддрикус Ливсей (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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