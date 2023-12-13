Мюррей Шаран/Хибино — Бэйнс/Люмсден. Прогноз, ставки на матч. WTA (11.06.24)

11 июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Мюррей Шаран/Хибино , а противостоять в этом поединке будет Бэйнс/Люмсден.



В 12:00 по Москве Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 11 июня. Единственный раз Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Мюррей Шаран/Хибино сейчас считается фаворитом.



Мюррей Шаран/Хибино — Бэйнс/Люмсден. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11 июня, ведь именно в этот день на корте встречаются Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Мюррей Шаран/Хибино имеет на своем счету три победы, Бэйнс/Люмсден может похвастаться четырьмя.

Мюррей Шаран/Хибино

Мюррей Шаран/Хибино отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Мюррей Шаран/Хибино проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Мюррей Шаран/Хибино проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Мюррей Шаран/Хибино играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Мюррей Шаран/Хибино больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бэйнс/Люмсден

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бэйнс/Люмсден на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бэйнс/Люмсден демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бэйнс/Люмсден имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бэйнс/Люмсден намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бэйнс/Люмсден не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бэйнс/Люмсден будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бэйнс/Люмсден и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бэйнс/Люмсден умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Мюррей Шаран/Хибино — Бэйнс/Люмсден

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден впервые будут встречаться между собой. Если Мюррей Шаран/Хибино уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бэйнс/Люмсден пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мюррей Шаран/Хибино демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мюррей Шаран/Хибино – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мюррей Шаран/Хибино — Бэйнс/Люмсден. Прогноз, ставки на матч(11.06.24)

Мюррей Шаран/Хибино

В этом сезоне Мюррей Шаран/Хибино демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мюррей Шаран/Хибино уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мюррей Шаран/Хибино любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мюррей Шаран/Хибино часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мюррей Шаран/Хибино умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бэйнс/Люмсден

Выступать в зале Бэйнс/Люмсден не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бэйнс/Люмсден старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бэйнс/Люмсден принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бэйнс/Люмсден демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бэйнс/Люмсден даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бэйнс/Люмсден хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мюррей Шаран/Хибино — Бэйнс/Люмсден Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мюррей Шаран/Хибино — Бэйнс/Люмсден: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мюррей Шаран/Хибино сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бэйнс/Люмсден имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мюррей Шаран/Хибино – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мюррей Шаран/Хибино — Бэйнс/Люмсден. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Мюррей Шаран/Хибино и Бэйнс/Люмсден, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-823852-kornyachzhan-braunofner-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-11-06-24/