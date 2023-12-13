Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс. Прогноз, ставки на матч (11.06.24)

11 июня в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Авендано Кадена/Бенито Фернандес , а противостоять в этом поединке будет Бэйлдон/Херманс.



Так как теннисный поединок Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс пройдет уже 11 июня, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Авендано Кадена/Бенито Фернандес на тот момент намного сильнее, нежели Бэйлдон/Херманс.



Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 11 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:30 по МСК.

Авендано Кадена/Бенито Фернандес

Этот турнир Авендано Кадена/Бенито Фернандес проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Авендано Кадена/Бенито Фернандес может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Авендано Кадена/Бенито Фернандес однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Авендано Кадена/Бенито Фернандес имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Авендано Кадена/Бенито Фернандес левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Авендано Кадена/Бенито Фернандес хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бэйлдон/Херманс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бэйлдон/Херманс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бэйлдон/Херманс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бэйлдон/Херманс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бэйлдон/Херманс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бэйлдон/Херманс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бэйлдон/Херманс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бэйлдон/Херманс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бэйлдон/Херманс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс 11 июня

Авендано Кадена/Бенито Фернандес

В этом сезоне Авендано Кадена/Бенито Фернандес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Авендано Кадена/Бенито Фернандес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Авендано Кадена/Бенито Фернандес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Авендано Кадена/Бенито Фернандес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Авендано Кадена/Бенито Фернандес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бэйлдон/Херманс

На этом турнире Бэйлдон/Херманс играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Бэйлдон/Херманс надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Бэйлдон/Херманс находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Бэйлдон/Херманс считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс: погода помешает показать хороший теннис

Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Авендано Кадена/Бенито Фернандес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бэйлдон/Херманс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Авендано Кадена/Бенито Фернандес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бэйлдон/Херманс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Авендано Кадена/Бенито Фернандес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бэйлдон/Херманс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Авендано Кадена/Бенито Фернандес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Авендано Кадена/Бенито Фернандес — Бэйлдон/Херманс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Авендано Кадена/Бенито Фернандес и Бэйлдон/Херманс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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