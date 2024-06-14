«Джулиана Веласкес (Бра)» – «Лиза Молдин (США)». 14.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джулиана Веласкес (Бра) — Лиза Молдин (США). На ринге его участники появятся в 01:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джулиана Веласкес (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Джулиана Веласкес (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Лиза Молдин (США), так что вряд ли в 01:10 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джулиана Веласкес (Бра) — Лиза Молдин (США):

победа Джулиана Веласкес (Бра) – 1.26, ничья – 65, победа Лиза Молдин (США) – 3.915

Прогноз на матч Джулиана Веласкес (Бра) – Лиза Молдин (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14 июня :

Ставки по коэффициенту 1.26 окажутся выигрышными, если Джулиана Веласкес (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Лиза Молдин (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.915.

История личных встреч

В свои 32 года Джулиана Веласкес (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джулиана Веласкес (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джулиана Веласкес (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джулиана Веласкес (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джулиана Веласкес (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Лиза Молдин (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Лиза Молдин (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Лиза Молдин (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Лиза Молдин (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Лиза Молдин (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джулиана Веласкес (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джулиана Веласкес (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джулиана Веласкес (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джулиана Веласкес (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джулиана Веласкес (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Лиза Молдин (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Лиза Молдин (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Лиза Молдин (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Лиза Молдин (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Лиза Молдин (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джулиана Веласкес (Бра) – Лиза Молдин (США) 14.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джулиана Веласкес (Бра) и Лиза Молдин (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Джулиана Веласкес (Бра) и Лиза Молдин (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джулиана Веласкес (Бра) и Лиза Молдин (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джулиана Веласкес (Бра) и Лиза Молдин (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джулиана Веласкес (Бра) и Лиза Молдин (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Джулиана Веласкес (Бра) — Лиза Молдин (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Лиза Молдин (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джулиана Веласкес (Бра)

Джулиана Веласкес (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Джулиана Веласкес (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Джулиана Веласкес (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Джулиана Веласкес (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Джулиана Веласкес (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Лиза Молдин (США)

Сейчас Лиза Молдин (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Лиза Молдин (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Лиза Молдин (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Лиза Молдин (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Лиза Молдин (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джулиана Веласкес (Бра) — Лиза Молдин (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14 июня

На титульный бой Джулиана Веласкес (Бра) — Лиза Молдин (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джулиана Веласкес (Бра) и Лиза Молдин (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джулиана Веласкес (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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