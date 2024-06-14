«Тимоти Джонсон (США)» – «Данило Маркес (Бра)». 14.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тимоти Джонсон (США) проведет 14-го июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Данило Маркес (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 14-го июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тимоти Джонсон (США) — Данило Маркес (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 01:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимоти Джонсон (США) — Данило Маркес (Бра):

победа Тимоти Джонсон (США) – 1.51, ничья – 50, победа Данило Маркес (Бра) – 2.602

Прогноз на матч Тимоти Джонсон (США) – Данило Маркес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го июня :

Ставки по коэффициенту 1.51 окажутся выигрышными, если Тимоти Джонсон (США) станет победителем боя. Если выиграет Данило Маркес (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.602.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тимоти Джонсон (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тимоти Джонсон (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тимоти Джонсон (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тимоти Джонсон (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тимоти Джонсон (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тимоти Джонсон (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Данило Маркес (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Данило Маркес (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Данило Маркес (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Данило Маркес (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Данило Маркес (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Тимоти Джонсон (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тимоти Джонсон (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тимоти Джонсон (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тимоти Джонсон (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тимоти Джонсон (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тимоти Джонсон (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Данило Маркес (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Данило Маркес (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Данило Маркес (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Данило Маркес (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Данило Маркес (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тимоти Джонсон (США) – Данило Маркес (Бра) 14.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тимоти Джонсон (США) и Данило Маркес (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тимоти Джонсон (США) и Данило Маркес (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тимоти Джонсон (США) и Данило Маркес (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тимоти Джонсон (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Тимоти Джонсон (США) в данный момент сильнее, нежели Данило Маркес (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тимоти Джонсон (США)

Как бы Тимоти Джонсон (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Тимоти Джонсон (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Тимоти Джонсон (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Тимоти Джонсон (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Тимоти Джонсон (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Данило Маркес (Бра)

В данный момент Данило Маркес (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Данило Маркес (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Данило Маркес (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Данило Маркес (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тимоти Джонсон (США) — Данило Маркес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го июня

Несмотря на то, что Тимоти Джонсон (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Данило Маркес (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тимоти Джонсон (США) и Данило Маркес (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тимоти Джонсон (США) выиграет бой.

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