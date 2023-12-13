«Конгклай Аннимуайтай (Таи)» – «Отис Вагхорн (Вел)». 14.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Конгклай Аннимуайтай (Таи) — Отис Вагхорн (Вел) на 14-го июня 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Конгклай Аннимуайтай (Таи) и Отис Вагхорн (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

Сейчас Конгклай Аннимуайтай (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го июня 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Отис Вагхорн (Вел), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Конгклай Аннимуайтай (Таи) — Отис Вагхорн (Вел):

победа Конгклай Аннимуайтай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Отис Вагхорн (Вел) – 0

Прогноз на матч Конгклай Аннимуайтай (Таи) – Отис Вагхорн (Вел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го июня 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Конгклай Аннимуайтай (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Отис Вагхорн (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Конгклай Аннимуайтай (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Конгклай Аннимуайтай (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Конгклай Аннимуайтай (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Конгклай Аннимуайтай (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Конгклай Аннимуайтай (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Отис Вагхорн (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Отис Вагхорн (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Отис Вагхорн (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Отис Вагхорн (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Отис Вагхорн (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Конгклай Аннимуайтай (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Конгклай Аннимуайтай (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Конгклай Аннимуайтай (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Конгклай Аннимуайтай (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Конгклай Аннимуайтай (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Конгклай Аннимуайтай (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Отис Вагхорн (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Отис Вагхорн (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Отис Вагхорн (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Отис Вагхорн (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Отис Вагхорн (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Отис Вагхорн (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Отис Вагхорн (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Конгклай Аннимуайтай (Таи) – Отис Вагхорн (Вел) 14.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Конгклай Аннимуайтай (Таи) и Отис Вагхорн (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Конгклай Аннимуайтай (Таи) и Отис Вагхорн (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Конгклай Аннимуайтай (Таи) и Отис Вагхорн (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Конгклай Аннимуайтай (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Отис Вагхорн (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Конгклай Аннимуайтай (Таи).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Конгклай Аннимуайтай (Таи) и Отис Вагхорн (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Отис Вагхорн (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Конгклай Аннимуайтай (Таи)

В своей профессиональной карьере Конгклай Аннимуайтай (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Конгклай Аннимуайтай (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Конгклай Аннимуайтай (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Конгклай Аннимуайтай (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Конгклай Аннимуайтай (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Отис Вагхорн (Вел)

Прошлый бой Отис Вагхорн (Вел) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Отис Вагхорн (Вел) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Отис Вагхорн (Вел) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Отис Вагхорн (Вел) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Конгклай Аннимуайтай (Таи) — Отис Вагхорн (Вел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го июня 2024 года

Несмотря на то, что Конгклай Аннимуайтай (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Отис Вагхорн (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Конгклай Аннимуайтай (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Отис Вагхорн (Вел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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