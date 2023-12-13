Приска Маделин Нугрохо — Чуситинг Тонг. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.06.24)

17 июня в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Приска Маделин Нугрохо , а противостоять в этом поединке будет Чуситинг Тонг.



Так как Приска Маделин Нугрохо в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Чуситинг Тонг, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17 июня. Но, доказать обратное Приска Маделин Нугрохо все же сможет в 14:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Приска Маделин Нугрохо — Чуситинг Тонг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Приска Маделин Нугрохо имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17 июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Чуситинг Тонг. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Приска Маделин Нугрохо имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Приска Маделин Нугрохо

В этом сезоне Приска Маделин Нугрохо показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Приска Маделин Нугрохо играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Приска Маделин Нугрохо умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Приска Маделин Нугрохо и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Приска Маделин Нугрохо будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Приска Маделин Нугрохо чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Чуситинг Тонг

Во взрослом туре Чуситинг Тонг проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Чуситинг Тонг пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Чуситинг Тонг предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Чуситинг Тонг еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Приска Маделин Нугрохо — Чуситинг Тонг

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Приска Маделин Нугрохо и Чуситинг Тонг. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Приска Маделин Нугрохо и Чуситинг Тонг должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Приска Маделин Нугрохо — Чуситинг Тонг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.06.24)

Приска Маделин Нугрохо

Несмотря на внушительный возраст, Приска Маделин Нугрохо демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Приска Маделин Нугрохо гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Приска Маделин Нугрохо обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Приска Маделин Нугрохо снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Приска Маделин Нугрохо может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Чуситинг Тонг

Этот сезон Чуситинг Тонг проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Чуситинг Тонг снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Чуситинг Тонг слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Чуситинг Тонг допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Приска Маделин Нугрохо — Чуситинг Тонг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Приска Маделин Нугрохо и Чуситинг Тонг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Приска Маделин Нугрохо — Чуситинг Тонг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Приска Маделин Нугрохо и Чуситинг Тонг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Приска Маделин Нугрохо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чуситинг Тонг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Приска Маделин Нугрохо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чуситинг Тонг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Приска Маделин Нугрохо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чуситинг Тонг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Приска Маделин Нугрохо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Приска Маделин Нугрохо — Чуситинг Тонг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Приска Маделин Нугрохо и Чуситинг Тонг букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Приска Маделин Нугрохо и Чуситинг Тонг проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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