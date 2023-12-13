Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо: хозяева разберутся с новичком

Прогноз и ставка на матч Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо 18-го июня 2024 года

18-го июня 2024 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя примет соперника по национальному первенству Таллерес де Тафи Виейо.



18-го июня 2024 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя – Таллерес де Тафи Виейо, который начнется в 03:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо, запланированное на 18-го июня 2024 года. Поставить на матч можно будет до 03:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Таллерес де Тафи Виейо была еще пять лет назад.

Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Таллерес де Тафи Виейо

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Таллерес де Тафи Виейо травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 18-го июня 2024 года. На этот раз соперником хозяев будет Таллерес де Тафи Виейо, так что в 03:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо 18-го июня 2024 года

Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Таллерес де Тафи Виейо

Два года назад баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го июня 2024 года сыграет матч против БК Таллерес де Тафи Виейо. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Таллерес де Тафи Виейо был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Таллерес де Тафи Виейо немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Таллерес де Тафи Виейо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Таллерес де Тафи Виейо сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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