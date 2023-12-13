Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.06.24)

19.06.2024 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хсу/Ямалапалли , а противостоять в этом поединке будет Дезерейдж/Яголинцер.



Теннисное противостояние Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19.06.2024. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 03:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Хсу/Ямалапалли является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.06.2024 откроет его противостояние Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 03:00 по МСК, то есть до начала игры. Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дезерейдж/Яголинцер может гордиться семью победами, а вот Хсу/Ямалапалли имеет только пять выигранных встреч.

Хсу/Ямалапалли

Этот турнир Хсу/Ямалапалли проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Хсу/Ямалапалли может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Хсу/Ямалапалли однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Хсу/Ямалапалли имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Хсу/Ямалапалли левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Хсу/Ямалапалли хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Дезерейдж/Яголинцер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дезерейдж/Яголинцер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дезерейдж/Яголинцер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дезерейдж/Яголинцер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дезерейдж/Яголинцер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дезерейдж/Яголинцер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дезерейдж/Яголинцер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дезерейдж/Яголинцер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дезерейдж/Яголинцер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Хсу/Ямалапалли» — «Дезерейдж/Яголинцер»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер 19.06.2024

Хсу/Ямалапалли

К данному турниру Хсу/Ямалапалли подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Хсу/Ямалапалли находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Хсу/Ямалапалли не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Хсу/Ямалапалли старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Хсу/Ямалапалли демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Дезерейдж/Яголинцер

Этот сезон Дезерейдж/Яголинцер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Дезерейдж/Яголинцер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Дезерейдж/Яголинцер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Дезерейдж/Яголинцер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хсу/Ямалапалли — Дезерейдж/Яголинцер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хсу/Ямалапалли и Дезерейдж/Яголинцер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хсу/Ямалапалли, и Дезерейдж/Яголинцер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-828924-segodnya-match-krabelstroud-malonicharlton-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-06-24/