Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.06.24)

19-го июня в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тайлер/Томкинс , а противостоять в этом поединке будет Альтамирано/Витунтьен.



Теннисное противостояние Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19-го июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 23:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тайлер/Томкинс является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 19-го июня встречаются Тайлер/Томкинс и Альтамирано/Витунтьен. Начало поединка запланировано на 23:00 по МСК. Тайлер/Томкинс является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Тайлер/Томкинс

Болельщики ожидали, что на этом турнире Тайлер/Томкинс продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Тайлер/Томкинс в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Тайлер/Томкинс сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Тайлер/Томкинс немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Альтамирано/Витунтьен

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Альтамирано/Витунтьен на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Альтамирано/Витунтьен демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Альтамирано/Витунтьен имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Альтамирано/Витунтьен намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Альтамирано/Витунтьен не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Альтамирано/Витунтьен будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Альтамирано/Витунтьен и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Альтамирано/Витунтьен умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен (19-го июня), ставки и коэффициенты

Тайлер/Томкинс

В этом сезоне Тайлер/Томкинс демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Тайлер/Томкинс уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Тайлер/Томкинс любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Тайлер/Томкинс часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Тайлер/Томкинс умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Альтамирано/Витунтьен

Этот сезон Альтамирано/Витунтьен проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Альтамирано/Витунтьен снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Альтамирано/Витунтьен слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Альтамирано/Витунтьен допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тайлер/Томкинс и Альтамирано/Витунтьен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тайлер/Томкинс и Альтамирано/Витунтьен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тайлер/Томкинс и Альтамирано/Витунтьен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тайлер/Томкинс и Альтамирано/Витунтьен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Тайлер/Томкинс и Альтамирано/Витунтьен из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Альтамирано/Витунтьен относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Альтамирано/Витунтьен проводит второй или третий матч. А вот Тайлер/Томкинс как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Тайлер/Томкинс, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Тайлер/Томкинс без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Тайлер/Томкинс вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тайлер/Томкинс — Альтамирано/Витунтьен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Тайлер/Томкинс и Альтамирано/Витунтьен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Тайлер/Томкинс и для Альтамирано/Витунтьен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-829370-prognoz-na-match-zamboanga-valientes-naik-eyses-19-06-24/