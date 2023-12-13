Лалами Лаароусси/Трочу — Бонсах Гэнли/Маркес. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.06.24)

20 июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лалами Лаароусси/Трочу , а противостоять в этом поединке будет Бонсах Гэнли/Маркес.



Буквально несколько дней назад Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес играли свои матчи, а теперь уже 20 июня им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Лалами Лаароусси/Трочу имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лалами Лаароусси/Трочу — Бонсах Гэнли/Маркес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 20 июня встречаются Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Лалами Лаароусси/Трочу является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Лалами Лаароусси/Трочу

В большинстве своих выигранных поединков Лалами Лаароусси/Трочу берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Лалами Лаароусси/Трочу с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Лалами Лаароусси/Трочу сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Лалами Лаароусси/Трочу также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Бонсах Гэнли/Маркес

На этом турнире Бонсах Гэнли/Маркес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бонсах Гэнли/Маркес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бонсах Гэнли/Маркес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бонсах Гэнли/Маркес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бонсах Гэнли/Маркес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Лалами Лаароусси/Трочу — Бонсах Гэнли/Маркес (20 июня), ставки и коэффициенты

Лалами Лаароусси/Трочу

Несмотря на внушительный возраст, Лалами Лаароусси/Трочу демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Лалами Лаароусси/Трочу гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Лалами Лаароусси/Трочу обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Лалами Лаароусси/Трочу снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Лалами Лаароусси/Трочу может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бонсах Гэнли/Маркес

На этом турнире Бонсах Гэнли/Маркес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бонсах Гэнли/Маркес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бонсах Гэнли/Маркес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бонсах Гэнли/Маркес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бонсах Гэнли/Маркес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бонсах Гэнли/Маркес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лалами Лаароусси/Трочу — Бонсах Гэнли/Маркес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лалами Лаароусси/Трочу — Бонсах Гэнли/Маркес: кто пройдет в следующий раунд?

Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лалами Лаароусси/Трочу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бонсах Гэнли/Маркес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лалами Лаароусси/Трочу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бонсах Гэнли/Маркес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лалами Лаароусси/Трочу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бонсах Гэнли/Маркес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лалами Лаароусси/Трочу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лалами Лаароусси/Трочу — Бонсах Гэнли/Маркес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лалами Лаароусси/Трочу и Бонсах Гэнли/Маркес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-829901-kalinahorak-bakoniydzhili-prognoz-i-stavki-ot-specialista-20-06-24/