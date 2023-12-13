Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен). Прогноз, ставки на матч (21.06.24)

21.06.2024 в 05:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата 3х3, в котором на своей площадке местный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) примет соперника по национальному первенству Ухань Санфран 3×3 (жен).



Баскетболисты клубов Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) и Ухань Санфран 3×3 (жен) в 05:25 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 21.06.2024. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен):

В 05:25 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) и Ухань Санфран 3×3 (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 21.06.2024. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Ухань Санфран 3×3 (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) нет более травмированных игроков основы.



Ухань Санфран 3×3 (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Ухань Санфран 3×3 (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен)

Главный тренер баскетбольного клуба Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) пообещал, что 21.06.2024 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 05:25 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Ухань Санфран 3×3 (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен). Прогноз, ставки на матч(21.06.24)

Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен)

В последние годы Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Ухань Санфран 3×3 (жен)

После того, как баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен), который должен пройти 21.06.2024 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:25 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Ухань Санфран 3×3 (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) — Ухань Санфран 3×3 (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Дюсельдорф ЗООС 3×3 (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Ухань Санфран 3×3 (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-830365-korrebasket-zhen-alkones-halapa-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-21-06-24/