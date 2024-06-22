«Касум Касумов (Рос)» – «Матеус Маттос (Бра)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Касум Касумов (Рос) — Матеус Маттос (Бра). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Касум Касумов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 22 июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Касум Касумов (Рос) — Матеус Маттос (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Касум Касумов (Рос) — Матеус Маттос (Бра):

победа Касум Касумов (Рос) – 1.733, ничья – 50, победа Матеус Маттос (Бра) – 2.088

Прогноз на матч Касум Касумов (Рос) – Матеус Маттос (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 июня :

Ставки по коэффициенту 1.733 окажутся выигрышными, если Касум Касумов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Матеус Маттос (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.088.

История личных встреч

На данный момент Касум Касумов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Касум Касумов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Касум Касумов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Касум Касумов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Матеус Маттос (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Матеус Маттос (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Матеус Маттос (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Матеус Маттос (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Матеус Маттос (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Касум Касумов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Касум Касумов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Касум Касумов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Касум Касумов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Матеус Маттос (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Матеус Маттос (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Матеус Маттос (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Матеус Маттос (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Матеус Маттос (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Касум Касумов (Рос) – Матеус Маттос (Бра) 22.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Касум Касумов (Рос) и Матеус Маттос (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Касум Касумов (Рос) и Матеус Маттос (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Касум Касумов (Рос) и Матеус Маттос (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Касум Касумов (Рос) — Матеус Маттос (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Матеус Маттос (Бра) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Касум Касумов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Матеус Маттос (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Касум Касумов (Рос)

Касум Касумов (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Касум Касумов (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Касум Касумов (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Касум Касумов (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Касум Касумов (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Матеус Маттос (Бра)

Последний раз Матеус Маттос (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Матеус Маттос (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Матеус Маттос (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Матеус Маттос (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Матеус Маттос (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Матеус Маттос (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Касум Касумов (Рос) — Матеус Маттос (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 июня

Никто не сомневается, что Касум Касумов (Рос) намного сильнее, чем Матеус Маттос (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Касум Касумов (Рос) — Матеус Маттос (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Касум Касумов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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