«Сарваджон Хамидов (Тад)» – «Марсирли Алвис да Силва (Бра)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Сарваджон Хамидов (Тад) — Марсирли Алвис да Силва (Бра) на 22 июня, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Сарваджон Хамидов (Тад) и Марсирли Алвис да Силва (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

Сейчас Сарваджон Хамидов (Тад) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Марсирли Алвис да Силва (Бра), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сарваджон Хамидов (Тад) — Марсирли Алвис да Силва (Бра):

победа Сарваджон Хамидов (Тад) – 0, ничья – 0, победа Марсирли Алвис да Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Сарваджон Хамидов (Тад) – Марсирли Алвис да Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Сарваджон Хамидов (Тад) станет победителем боя. Если выиграет Марсирли Алвис да Силва (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Сарваджон Хамидов (Тад) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Сарваджон Хамидов (Тад) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Сарваджон Хамидов (Тад) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Сарваджон Хамидов (Тад) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Сарваджон Хамидов (Тад) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Сарваджон Хамидов (Тад) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Марсирли Алвис да Силва (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марсирли Алвис да Силва (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марсирли Алвис да Силва (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марсирли Алвис да Силва (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марсирли Алвис да Силва (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Сарваджон Хамидов (Тад) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сарваджон Хамидов (Тад) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сарваджон Хамидов (Тад) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сарваджон Хамидов (Тад) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сарваджон Хамидов (Тад) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сарваджон Хамидов (Тад) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Марсирли Алвис да Силва (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Марсирли Алвис да Силва (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Марсирли Алвис да Силва (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Марсирли Алвис да Силва (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Марсирли Алвис да Силва (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Сарваджон Хамидов (Тад) – Марсирли Алвис да Силва (Бра) 22.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сарваджон Хамидов (Тад) и Марсирли Алвис да Силва (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сарваджон Хамидов (Тад) и Марсирли Алвис да Силва (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Сарваджон Хамидов (Тад) и Марсирли Алвис да Силва (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Сарваджон Хамидов (Тад) и Марсирли Алвис да Силва (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Сарваджон Хамидов (Тад) и Марсирли Алвис да Силва (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сарваджон Хамидов (Тад) легко справится с таким соперником, как Марсирли Алвис да Силва (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сарваджон Хамидов (Тад) — Марсирли Алвис да Силва (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Марсирли Алвис да Силва (Бра).

Сарваджон Хамидов (Тад)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Сарваджон Хамидов (Тад) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Сарваджон Хамидов (Тад) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Сарваджон Хамидов (Тад) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Сарваджон Хамидов (Тад) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Марсирли Алвис да Силва (Бра)

На сегодняшний день Марсирли Алвис да Силва (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Марсирли Алвис да Силва (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Марсирли Алвис да Силва (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Марсирли Алвис да Силва (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Сарваджон Хамидов (Тад) — Марсирли Алвис да Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 июня

Никто не сомневается, что Сарваджон Хамидов (Тад) намного сильнее, чем Марсирли Алвис да Силва (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Сарваджон Хамидов (Тад) сейчас находится на пике формы, так что Марсирли Алвис да Силва (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Сарваджон Хамидов (Тад).

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