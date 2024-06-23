«Карлос Кальдерон (США)» – «Куртис Эллис (США)». 23.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Карлос Кальдерон (США) — Куртис Эллис (США). На ринге его участники появятся в 02:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Карлос Кальдерон (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Карлос Кальдерон (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23-го июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Куртис Эллис (США), так что вряд ли в 02:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Кальдерон (США) — Куртис Эллис (США):

победа Карлос Кальдерон (США) – 0, ничья – 0, победа Куртис Эллис (США) – 0

Прогноз на матч Карлос Кальдерон (США) – Куртис Эллис (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го июня :

Так как Карлос Кальдерон (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Куртис Эллис (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Карлос Кальдерон (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Карлос Кальдерон (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Карлос Кальдерон (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Карлос Кальдерон (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Карлос Кальдерон (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Карлос Кальдерон (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Карлос Кальдерон (США) может и не устоять на ногах.

Куртис Эллис (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Куртис Эллис (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Куртис Эллис (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Куртис Эллис (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Куртис Эллис (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Карлос Кальдерон (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Карлос Кальдерон (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Карлос Кальдерон (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Карлос Кальдерон (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Карлос Кальдерон (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Карлос Кальдерон (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Куртис Эллис (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Куртис Эллис (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Куртис Эллис (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Куртис Эллис (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Карлос Кальдерон (США) – Куртис Эллис (США) 23.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Карлос Кальдерон (США) и Куртис Эллис (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Карлос Кальдерон (США) и Куртис Эллис (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Карлос Кальдерон (США) и Куртис Эллис (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Карлос Кальдерон (США) и Куртис Эллис (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Карлос Кальдерон (США) и Куртис Эллис (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Карлос Кальдерон (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Карлос Кальдерон (США) — Куртис Эллис (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Куртис Эллис (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Карлос Кальдерон (США)

Карлос Кальдерон (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Карлос Кальдерон (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Карлос Кальдерон (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Карлос Кальдерон (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Карлос Кальдерон (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Куртис Эллис (США)

Никаких высот Куртис Эллис (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Куртис Эллис (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Куртис Эллис (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Куртис Эллис (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Карлос Кальдерон (США) — Куртис Эллис (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го июня

В этом поединке Карлос Кальдерон (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Куртис Эллис (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Карлос Кальдерон (США) легко справится с таким соперником, как Куртис Эллис (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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