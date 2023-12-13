Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (23.06.24)

23-го июня 2024 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Баутиста Виличич , а противостоять в этом поединке будет Мишель Алехандро Бельтран Рубио.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио можно будет вплоть до 23:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 23-го июня 2024 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио, которая пройдет 23-го июня 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 23:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Баутиста Виличич

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Баутиста Виличич находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Баутиста Виличич является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Баутиста Виличич умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Баутиста Виличич обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Баутиста Виличич может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мишель Алехандро Бельтран Рубио

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Мишель Алехандро Бельтран Рубио имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Мишель Алехандро Бельтран Рубио демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Мишель Алехандро Бельтран Рубио не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Мишель Алехандро Бельтран Рубио не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио впервые будут встречаться между собой. Если Баутиста Виличич уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мишель Алехандро Бельтран Рубио пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Баутиста Виличич демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Баутиста Виличич – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио (23-го июня 2024 года), ставки и коэффициенты

Баутиста Виличич

На данном турнире Баутиста Виличич выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Баутиста Виличич выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Баутиста Виличич допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Баутиста Виличич особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Баутиста Виличич, это умение играть на травяных кортах.

Мишель Алехандро Бельтран Рубио

На этом турнире Мишель Алехандро Бельтран Рубио играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мишель Алехандро Бельтран Рубио какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мишель Алехандро Бельтран Рубио уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мишель Алехандро Бельтран Рубио много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мишель Алехандро Бельтран Рубио сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мишель Алехандро Бельтран Рубио не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баутиста Виличич — Мишель Алехандро Бельтран Рубио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Баутиста Виличич и Мишель Алехандро Бельтран Рубио проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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