Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.06.24)

Прогноз и ставка на матч Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа 24-го июня 2024 года

24-го июня 2024 года в 23:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алонсо Абриль/Мартинес Солис , а противостоять в этом поединке будет Костич/Паррес Аскойтиа.



24-го июня 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Алонсо Абриль/Мартинес Солис и Костич/Паррес Аскойтиа. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 23:15 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Алонсо Абриль/Мартинес Солис может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 24-го июня 2024 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 23:15 по Москве, пока не начался поединок. Алонсо Абриль/Мартинес Солис и Костич/Паррес Аскойтиа еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Алонсо Абриль/Мартинес Солис

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алонсо Абриль/Мартинес Солис находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алонсо Абриль/Мартинес Солис является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алонсо Абриль/Мартинес Солис умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алонсо Абриль/Мартинес Солис обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алонсо Абриль/Мартинес Солис может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Костич/Паррес Аскойтиа

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Костич/Паррес Аскойтиа на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Костич/Паррес Аскойтиа демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Костич/Паррес Аскойтиа имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Костич/Паррес Аскойтиа намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Костич/Паррес Аскойтиа не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Костич/Паррес Аскойтиа будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Костич/Паррес Аскойтиа и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Костич/Паррес Аскойтиа умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Алонсо Абриль/Мартинес Солис и Костич/Паррес Аскойтиа являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.06.24)

Алонсо Абриль/Мартинес Солис

В этом сезоне Алонсо Абриль/Мартинес Солис демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Алонсо Абриль/Мартинес Солис уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Алонсо Абриль/Мартинес Солис любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Алонсо Абриль/Мартинес Солис часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Алонсо Абриль/Мартинес Солис умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Костич/Паррес Аскойтиа

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Костич/Паррес Аскойтиа все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Костич/Паррес Аскойтиа сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Костич/Паррес Аскойтиа все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Костич/Паррес Аскойтиа предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Алонсо Абриль/Мартинес Солис и Костич/Паррес Аскойтиа. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Алонсо Абриль/Мартинес Солис и Костич/Паррес Аскойтиа, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Алонсо Абриль/Мартинес Солис и Костич/Паррес Аскойтиа уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алонсо Абриль/Мартинес Солис — Костич/Паррес Аскойтиа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

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