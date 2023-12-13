Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.06.24)

Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара (25-го июня), ставки и коэффициенты

25-го июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джарри Филлол/Максант , а противостоять в этом поединке будет Вессельс/Привара.



Буквально несколько дней назад Джарри Филлол/Максант и Вессельс/Привара играли свои матчи, а теперь уже 25-го июня им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Джарри Филлол/Максант имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара запланирован организаторами турнира на 25-го июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джарри Филлол/Максант и Вессельс/Привара встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джарри Филлол/Максант имеет три победы при одном поражении.

Джарри Филлол/Максант

В этом сезоне Джарри Филлол/Максант показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Джарри Филлол/Максант играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Джарри Филлол/Максант умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Джарри Филлол/Максант и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Джарри Филлол/Максант будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Джарри Филлол/Максант чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Вессельс/Привара

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Вессельс/Привара теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Вессельс/Привара имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Вессельс/Привара испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Вессельс/Привара выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Вессельс/Привара занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Джарри Филлол/Максант и Вессельс/Привара уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.06.24)

Джарри Филлол/Максант

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джарри Филлол/Максант выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джарри Филлол/Максант всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джарри Филлол/Максант уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джарри Филлол/Максант занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джарри Филлол/Максант больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джарри Филлол/Максант имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Вессельс/Привара

На этом турнире Вессельс/Привара играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вессельс/Привара какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вессельс/Привара уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вессельс/Привара много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вессельс/Привара сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вессельс/Привара не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джарри Филлол/Максант и Вессельс/Привара, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джарри Филлол/Максант и Вессельс/Привара играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джарри Филлол/Максант, и Вессельс/Привара неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара: кто пройдет в следующий раунд?

Джарри Филлол/Максант и Вессельс/Привара которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джарри Филлол/Максант имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вессельс/Привара хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джарри Филлол/Максант. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вессельс/Привара умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джарри Филлол/Максант довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вессельс/Привара вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джарри Филлол/Максант.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джарри Филлол/Максант — Вессельс/Привара. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джарри Филлол/Максант и Вессельс/Привара сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джарри Филлол/Максант, и Вессельс/Привара будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-832509-dzheyms-makkabe-tyago-seybot-prognoz-specialista-na-match-25-06-24/