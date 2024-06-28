«Нельсон Бирчалл (Анг)» – «Кевин Трана (Ник)». 28.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го июня 2024 года должен состояться бой Нельсон Бирчалл (Анг) — Кевин Трана (Ник), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Нельсон Бирчалл (Анг) — Кевин Трана (Ник) пройдет 28-го июня 2024 года, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Нельсон Бирчалл (Анг) имеет две победы нокаутом, а Кевин Трана (Ник) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нельсон Бирчалл (Анг) — Кевин Трана (Ник):

победа Нельсон Бирчалл (Анг) – 0, ничья – 0, победа Кевин Трана (Ник) – 0

Прогноз на матч Нельсон Бирчалл (Анг) – Кевин Трана (Ник) Бои, титульный бой, 28-го июня 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Нельсон Бирчалл (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Кевин Трана (Ник), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Нельсон Бирчалл (Анг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Нельсон Бирчалл (Анг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Нельсон Бирчалл (Анг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Нельсон Бирчалл (Анг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Нельсон Бирчалл (Анг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Нельсон Бирчалл (Анг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Кевин Трана (Ник) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кевин Трана (Ник) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кевин Трана (Ник) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кевин Трана (Ник) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кевин Трана (Ник) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Нельсон Бирчалл (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Нельсон Бирчалл (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Нельсон Бирчалл (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Нельсон Бирчалл (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Нельсон Бирчалл (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Нельсон Бирчалл (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Кевин Трана (Ник) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кевин Трана (Ник) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кевин Трана (Ник) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кевин Трана (Ник) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кевин Трана (Ник), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Нельсон Бирчалл (Анг) – Кевин Трана (Ник) 28.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Нельсон Бирчалл (Анг) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кевин Трана (Ник) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Нельсон Бирчалл (Анг)

Нельсон Бирчалл (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Нельсон Бирчалл (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Нельсон Бирчалл (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Нельсон Бирчалл (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Нельсон Бирчалл (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Кевин Трана (Ник)

На данный момент Кевин Трана (Ник) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кевин Трана (Ник) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кевин Трана (Ник) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кевин Трана (Ник) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кевин Трана (Ник) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Нельсон Бирчалл (Анг) — Кевин Трана (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го июня 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Нельсон Бирчалл (Анг) — Кевин Трана (Ник) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Нельсон Бирчалл (Анг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Нельсон Бирчалл (Анг) и Кевин Трана (Ник), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Нельсон Бирчалл (Анг) выиграет с помощью нокаута.

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