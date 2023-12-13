Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.06.24)

27-го июня 2024 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бельдюгин/Лопес , а противостоять в этом поединке будет Вон дер Шуленбург/Дитрих.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих можно будет вплоть до 16:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 27-го июня 2024 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бельдюгин/Лопес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27-го июня 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Вон дер Шуленбург/Дитрих. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бельдюгин/Лопес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бельдюгин/Лопес

В этом сезоне Бельдюгин/Лопес показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бельдюгин/Лопес сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бельдюгин/Лопес еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бельдюгин/Лопес обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бельдюгин/Лопес играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бельдюгин/Лопес любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Вон дер Шуленбург/Дитрих

Во взрослом туре Вон дер Шуленбург/Дитрих проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Вон дер Шуленбург/Дитрих пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Вон дер Шуленбург/Дитрих предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Вон дер Шуленбург/Дитрих еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих. Прогноз, ставки на матч(27.06.24)

Бельдюгин/Лопес

В этом сезоне Бельдюгин/Лопес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бельдюгин/Лопес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бельдюгин/Лопес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бельдюгин/Лопес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бельдюгин/Лопес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Вон дер Шуленбург/Дитрих

На этом турнире Вон дер Шуленбург/Дитрих играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Вон дер Шуленбург/Дитрих надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Вон дер Шуленбург/Дитрих находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Вон дер Шуленбург/Дитрих считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих: порядок побьёт класс

Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бельдюгин/Лопес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вон дер Шуленбург/Дитрих хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бельдюгин/Лопес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вон дер Шуленбург/Дитрих умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бельдюгин/Лопес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вон дер Шуленбург/Дитрих вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бельдюгин/Лопес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бельдюгин/Лопес — Вон дер Шуленбург/Дитрих. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бельдюгин/Лопес и Вон дер Шуленбург/Дитрих.



http://evolvegame.ru/cat4-834299-stavki-na-match-keti-volynec-taliya-gibson-prognoz-na-tennis-ot-27-06-24/