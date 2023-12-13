«Тирнан Брэдли (Ирл)» – «Ронан Науэль Санчес (Арг)». 29.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29-го июня должен состояться бой Тирнан Брэдли (Ирл) — Ронан Науэль Санчес (Арг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тирнан Брэдли (Ирл) и Ронан Науэль Санчес (Арг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 29-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тирнан Брэдли (Ирл) — Ронан Науэль Санчес (Арг). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тирнан Брэдли (Ирл) — Ронан Науэль Санчес (Арг):

победа Тирнан Брэдли (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Ронан Науэль Санчес (Арг) – 0

Прогноз на матч Тирнан Брэдли (Ирл) – Ронан Науэль Санчес (Арг) Бои, титульный бой, 29-го июня :

Так как Тирнан Брэдли (Ирл) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ронан Науэль Санчес (Арг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Тирнан Брэдли (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тирнан Брэдли (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тирнан Брэдли (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тирнан Брэдли (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тирнан Брэдли (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тирнан Брэдли (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тирнан Брэдли (Ирл) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Ронан Науэль Санчес (Арг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ронан Науэль Санчес (Арг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ронан Науэль Санчес (Арг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ронан Науэль Санчес (Арг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ронан Науэль Санчес (Арг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Тирнан Брэдли (Ирл) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Тирнан Брэдли (Ирл) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Тирнан Брэдли (Ирл) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Тирнан Брэдли (Ирл) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Тирнан Брэдли (Ирл) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Тирнан Брэдли (Ирл) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Ронан Науэль Санчес (Арг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ронан Науэль Санчес (Арг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ронан Науэль Санчес (Арг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ронан Науэль Санчес (Арг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ронан Науэль Санчес (Арг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тирнан Брэдли (Ирл) – Ронан Науэль Санчес (Арг) 29.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тирнан Брэдли (Ирл) и Ронан Науэль Санчес (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тирнан Брэдли (Ирл) и Ронан Науэль Санчес (Арг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тирнан Брэдли (Ирл) и Ронан Науэль Санчес (Арг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тирнан Брэдли (Ирл) и Ронан Науэль Санчес (Арг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Тирнан Брэдли (Ирл) — Ронан Науэль Санчес (Арг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Тирнан Брэдли (Ирл) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Тирнан Брэдли (Ирл) в данный момент сильнее, нежели Ронан Науэль Санчес (Арг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тирнан Брэдли (Ирл)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тирнан Брэдли (Ирл) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тирнан Брэдли (Ирл) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тирнан Брэдли (Ирл) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тирнан Брэдли (Ирл) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Ронан Науэль Санчес (Арг)

В данный момент Ронан Науэль Санчес (Арг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Ронан Науэль Санчес (Арг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Ронан Науэль Санчес (Арг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Ронан Науэль Санчес (Арг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тирнан Брэдли (Ирл) — Ронан Науэль Санчес (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го июня

Вряд ли Тирнан Брэдли (Ирл) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ронан Науэль Санчес (Арг), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тирнан Брэдли (Ирл) — Ронан Науэль Санчес (Арг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тирнан Брэдли (Ирл) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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