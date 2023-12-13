«Субару Мурата (Япо)» – «Брайан Джеймс Уайлд (Фил)». 06.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Субару Мурата (Япо) — Брайан Джеймс Уайлд (Фил) на 06.07.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Субару Мурата (Япо) и Брайан Джеймс Уайлд (Фил) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 09:00.

До 06.07.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Субару Мурата (Япо) — Брайан Джеймс Уайлд (Фил). Это будет продолжаться вплоть до 09:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Субару Мурата (Япо) — Брайан Джеймс Уайлд (Фил):

победа Субару Мурата (Япо) – 0, ничья – 0, победа Брайан Джеймс Уайлд (Фил) – 0

Прогноз на матч Субару Мурата (Япо) – Брайан Джеймс Уайлд (Фил) Бои, титульный бой, 06.07.2024 :

Так как Субару Мурата (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Брайан Джеймс Уайлд (Фил) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Субару Мурата (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Субару Мурата (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Субару Мурата (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Субару Мурата (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Субару Мурата (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Субару Мурата (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Брайан Джеймс Уайлд (Фил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Брайан Джеймс Уайлд (Фил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Брайан Джеймс Уайлд (Фил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Брайан Джеймс Уайлд (Фил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Брайан Джеймс Уайлд (Фил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Субару Мурата (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Субару Мурата (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Субару Мурата (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Субару Мурата (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Субару Мурата (Япо) валится с ног. К тому же, Субару Мурата (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Субару Мурата (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Брайан Джеймс Уайлд (Фил) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Брайан Джеймс Уайлд (Фил) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Брайан Джеймс Уайлд (Фил) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Брайан Джеймс Уайлд (Фил) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Брайан Джеймс Уайлд (Фил) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Субару Мурата (Япо) – Брайан Джеймс Уайлд (Фил) 06.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Субару Мурата (Япо) и Брайан Джеймс Уайлд (Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Субару Мурата (Япо) и Брайан Джеймс Уайлд (Фил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Субару Мурата (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Брайан Джеймс Уайлд (Фил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Субару Мурата (Япо) будет намного сильнее, чем Брайан Джеймс Уайлд (Фил), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Субару Мурата (Япо) в данный момент сильнее, нежели Брайан Джеймс Уайлд (Фил), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Субару Мурата (Япо)

Хотя Субару Мурата (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Субару Мурата (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Субару Мурата (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Субару Мурата (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Субару Мурата (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Брайан Джеймс Уайлд (Фил)

На данный момент Брайан Джеймс Уайлд (Фил) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Брайан Джеймс Уайлд (Фил) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Брайан Джеймс Уайлд (Фил) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Брайан Джеймс Уайлд (Фил) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Брайан Джеймс Уайлд (Фил) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Субару Мурата (Япо) — Брайан Джеймс Уайлд (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 06.07.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Субару Мурата (Япо) — Брайан Джеймс Уайлд (Фил) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Субару Мурата (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Субару Мурата (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Брайан Джеймс Уайлд (Фил) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Субару Мурата (Япо).

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