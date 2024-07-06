«Люк Лессей (США)» – «Бампара Куяте (Фра)». 06.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Люк Лессей (США) проведет 06 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Бампара Куяте (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 06 июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Люк Лессей (США) — Бампара Куяте (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Люк Лессей (США) — Бампара Куяте (Фра):

победа Люк Лессей (США) – 0, ничья – 0, победа Бампара Куяте (Фра) – 0

Прогноз на матч Люк Лессей (США) – Бампара Куяте (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06 июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Люк Лессей (США) не очень выгодно, а вот Бампара Куяте (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Люк Лессей (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Люк Лессей (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Люк Лессей (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Люк Лессей (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Люк Лессей (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Люк Лессей (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Бампара Куяте (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Бампара Куяте (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Бампара Куяте (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Бампара Куяте (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Бампара Куяте (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Люк Лессей (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Люк Лессей (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Люк Лессей (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Люк Лессей (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Люк Лессей (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Люк Лессей (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Бампара Куяте (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Бампара Куяте (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Бампара Куяте (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Бампара Куяте (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Бампара Куяте (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Бампара Куяте (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Бампара Куяте (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Люк Лессей (США) – Бампара Куяте (Фра) 06.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Люк Лессей (США) и Бампара Куяте (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Люк Лессей (США) и Бампара Куяте (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Люк Лессей (США) и Бампара Куяте (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Люк Лессей (США) и Бампара Куяте (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Люк Лессей (США) сейчас находится на пике формы, так что Бампара Куяте (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Люк Лессей (США).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Люк Лессей (США) и Бампара Куяте (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Бампара Куяте (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Люк Лессей (США)

В своей профессиональной карьере Люк Лессей (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Люк Лессей (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Люк Лессей (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Люк Лессей (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Люк Лессей (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Бампара Куяте (Фра)

На сегодняшний день Бампара Куяте (Фра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Бампара Куяте (Фра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Бампара Куяте (Фра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Бампара Куяте (Фра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Люк Лессей (США) — Бампара Куяте (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06 июля

Вряд ли Люк Лессей (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Бампара Куяте (Фра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Люк Лессей (США) и Бампара Куяте (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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